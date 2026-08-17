ENERGETSKE KUGLICE OD BADEMA I URMI: Zdravi zalogaji bez pečenja

Ako volite slatkiše koji se pripremaju brzo, bez mnogo sastojaka i bez uključivanja rerne, ove energetske kuglice su odličan izbor. Bademi, urme, kakao i narandža daju im bogatu aromu, prirodnu slatkoću i neodoljivu teksturu.

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100 gr mlevenih badema

20 gr seckanih pekan oraha ili običnih oraha

5 sočnih urmi

1 kašika kakao praha

sok od ½ narandže

malo narendane kore narandže

Priprema

Bademe i pekan orah kratko istostirajte u suvom tiganju, pa ostavite da se ohlade. Urme očistite od koštica, a ako nisu dovoljno sočne, potopite ih nakratko u vodu. Sve sastojke sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smesu. Od nje između dlanova oblikujte male kuglice.

Svaku kuglicu umočite u otopljenu čokoladu i ostavite da se čokolada stegne. Po želji, dok je čokolada još meka, možete ih posuti seckanim bademima, kokosom ili malo rendane kore narandže.

Uživajte!