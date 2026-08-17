HETAFE SE POJAČAO PRED PARTIZAN! Sin Zvezdine legende napada crno-bele

POSLEDNjI korak Partizana ua plasman u Ligu konferncija je španski Hetafe.

Marcos Calvo / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Španci ne sede skrštenih ruku. Fabricio Romano objavio je da je Hetafe otvorio pregovore sa Liverpulom o dovođenju Stefana Bajčetića, sina bivšeg fudbalera Crvene zvezde Srđana Bajčetića.

🚨🔵⚪️ Getafe have opened talks to sign Stefan Bajcetić from Liverpool. Formula being discussed. pic.twitter.com/4GQToXXK7e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

Vest je dvostruko interesantna za srpsku fudbalsku javnost jer je upravo Hetafe klub koji koji stoji na putu Partizanu do grupne faze Lige konferencija, a Bajčetić je momak srpsko-špansko porekla čije ime uvek privuče pažnju navijača u Srbiji.

Za sada je poznato samo da pregovori pokrenuti, ali nije jasno da li bi se radilo o pozajmici ili kupovini.

Bajčetić je debitovao za Liverpul još u avgustu 2022. godine i tada je dospeo u žižu javnosti jer je FSS pokušao da ubedi igrača da igra za Srbiju, ali je sin nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Srđana Bajčetića ipak izabrao Španiju.

Nakon toga se dugo mučio sa povredama, a formu je pokušao da pronađe na pozajmicama u Red Bul Salcburgu i Las Palmasu, ali nije se proslavio u ovim klubovima. Razlog leži i u povredama koje su ga mučile.

Nakon dugog oporavka, 21-godišnji fudbaler pojavio se na predsezonskim pripremama Liverpula i stavio se na raspolaganje novom treneru. Iraolina ocena, međutim, pokazuje da Bajčetić još nije u stanju da trenira punim intenzitetom sa ostatkom ekipe, pa je pitanje koliko prostora za njega zaista ima na Enfildu.

- Stefan napreduje polako, polako bolje, ali još uvek nije spreman da trenira sa nama - rekao je nedavno novi trener Liverpula Andoni Iraola.

Sada ostaje da se vidi da li će u Hetafe, koji u četvrtak od 21.00 dočekuje Partizan u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Konferencija, uspeti da se vrati na pravi put, kojim je krenuo kod Jirgena Klopa u Liverpulu.