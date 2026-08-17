PORODICA STRAHUJE DA JE RATKO MLADIĆ DOŽIVEO TREĆI MOŽDANI UDAR: Hag o svemu ćuti, general jedva govori

DARKO Mladić, sin generala Ratka Mladića izjavio je danas da strahuje da je njegov otac nedavno doživeo treći moždani udar, a da Međunarodni mehanizam u Hagu o tome nije obavestio porodicu.

Foto: TC Hag

- Moja majka i ja se sada pripremamo za vanredno putovanje u Hag. Verujemo da je moj otac nedavno doživeo treći moždani udar, a nismo obavešteni. Njegovi simptomi su slični: veoma je slab, jedva može da govori telefonom, samo jednu ili dve reči, veoma tiho - rekao je Darko Mladić.

Prema njegovim rečima, zatvorski lekari nisu mogli da porodici daju tačnu dijagnozu Mladićevog stanja, ali su prijavili neke promene u njegovom lečenju.

- Podneli smo zahtev da se lekaru iz Srbije dozvoli da ga pregleda u Hagu po hitnom postupku, ali čekamo odgovor već 10 dana. Jasno je da se njegovo stanje pogoršalo - naglasio je Mladić Mlađi.

Podsetimo, predsednik Suda u Hagu, sudija Grasijela Gati Santana, 14. maja je odbila zahtev porodice i advokata Mladića da ga privremeno puste na slobodu radi lečenja u Srbiju.

Međutim, ona je priznala da je stanje teško bolesnog bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba, generala Ratka Mladića, kritično.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: Blokaderi obeležavaju godinu dana od protesta u Valjevu