PORODICA STRAHUJE DA JE RATKO MLADIĆ DOŽIVEO TREĆI MOŽDANI UDAR: Hag o svemu ćuti, general jedva govori
DARKO Mladić, sin generala Ratka Mladića izjavio je danas da strahuje da je njegov otac nedavno doživeo treći moždani udar, a da Međunarodni mehanizam u Hagu o tome nije obavestio porodicu.
- Moja majka i ja se sada pripremamo za vanredno putovanje u Hag. Verujemo da je moj otac nedavno doživeo treći moždani udar, a nismo obavešteni. Njegovi simptomi su slični: veoma je slab, jedva može da govori telefonom, samo jednu ili dve reči, veoma tiho - rekao je Darko Mladić.
Prema njegovim rečima, zatvorski lekari nisu mogli da porodici daju tačnu dijagnozu Mladićevog stanja, ali su prijavili neke promene u njegovom lečenju.
- Podneli smo zahtev da se lekaru iz Srbije dozvoli da ga pregleda u Hagu po hitnom postupku, ali čekamo odgovor već 10 dana. Jasno je da se njegovo stanje pogoršalo - naglasio je Mladić Mlađi.
Podsetimo, predsednik Suda u Hagu, sudija Grasijela Gati Santana, 14. maja je odbila zahtev porodice i advokata Mladića da ga privremeno puste na slobodu radi lečenja u Srbiju.
Međutim, ona je priznala da je stanje teško bolesnog bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba, generala Ratka Mladića, kritično.
(Sputnjik)
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