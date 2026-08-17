Politika

PORODICA STRAHUJE DA JE RATKO MLADIĆ DOŽIVEO TREĆI MOŽDANI UDAR: Hag o svemu ćuti, general jedva govori

В.Н.

17. 08. 2026. u 14:10

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DARKO Mladić, sin generala Ratka Mladića izjavio je danas da strahuje da je njegov otac nedavno doživeo treći moždani udar, a da Međunarodni mehanizam u Hagu o tome nije obavestio porodicu.

ПОРОДИЦА СТРАХУЈЕ ДА ЈЕ РАТКО МЛАДИЋ ДОЖИВЕО ТРЕЋИ МОЖДАНИ УДАР: Хаг о свему ћути, генерал једва говори

Foto: TC Hag

- Moja majka i ja se sada pripremamo za vanredno putovanje u Hag. Verujemo da je moj otac nedavno doživeo treći moždani udar, a nismo obavešteni. Njegovi simptomi su slični: veoma je slab, jedva može da govori telefonom, samo jednu ili dve reči, veoma tiho - rekao je Darko Mladić.

Prema njegovim rečima, zatvorski lekari nisu mogli da porodici daju tačnu dijagnozu Mladićevog stanja, ali su prijavili neke promene u njegovom lečenju.

- Podneli smo zahtev da se lekaru iz Srbije dozvoli da ga pregleda u Hagu po hitnom postupku, ali čekamo odgovor već 10 dana. Jasno je da se njegovo stanje pogoršalo - naglasio je Mladić Mlađi.

Podsetimo, predsednik Suda u Hagu, sudija Grasijela Gati Santana, 14. maja je odbila zahtev porodice i advokata Mladića da ga privremeno puste na slobodu radi lečenja u Srbiju.

Međutim, ona je priznala da je stanje teško bolesnog bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba, generala Ratka Mladića, kritično.

(Sputnjik)

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