NAJNEVEROVATNIJI GOL 21. VEKA! Ovaj fudbaler je upravo dobio Puškaš nagradu za 2025. godinu - sa pravom! (VIDEO)

Svetska fudbalska federacija (FIFA) saopštila je danas ko je dobitnik Puškaš nagrade, za najlepši gol u 2025. godini.

U pitanju je Argentinac Santijago Montijel.

Nastupajući za Independijente, ovaj 24-godišnji desni bek je šokirao sve na stadionu onim što je uradio u 11. minutu drugog poluvremena protiv Independijente Rivadavije u osmini finala argentinske Aperture.

Tada je video da mu lopta prilazi dok je na oko 25 metara od suparničkog gola, malo je gurnuo jednog rivala gradeći sebi poziciju, a onda učinio istinsko - čudo:

Makazicama je postigao gol sa 20 metara!

Evo i kako je to izgledalo:

Meč je završen upravo rezultatom 1:0.



FIFA će večeras na gala večeri u Dohi sa početkom u 18 časova po srpskom vremenu dodeliti glavne nagrade, od kojih se najviše iščekuje ko će biti najbolji fudbaler planete u 2025. godini.

