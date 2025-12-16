Fudbal

NAJNEVEROVATNIJI GOL 21. VEKA! Ovaj fudbaler je upravo dobio Puškaš nagradu za 2025. godinu - sa pravom! (VIDEO)

16. 12. 2025. u 15:10

Svetska fudbalska federacija (FIFA) saopštila je danas ko je dobitnik Puškaš nagrade, za najlepši gol u 2025. godini.

НАЈНЕВЕРОВАТНИЈИ ГОЛ 21. ВЕКА! Овај фудбалер је управо добио Пушкаш награду за 2025. годину - са правом! (ВИДЕО)

Screenshot / X / FootureFC

U pitanju je Argentinac Santijago Montijel.

Nastupajući za Independijente, ovaj 24-godišnji desni bek je šokirao sve na stadionu onim što je uradio u 11. minutu drugog poluvremena protiv Independijente Rivadavije u osmini finala argentinske Aperture.

Tada je video da mu lopta prilazi dok je na oko 25 metara od suparničkog gola, malo je gurnuo jednog rivala gradeći sebi poziciju, a onda učinio istinsko - čudo:

Makazicama je postigao gol sa 20 metara!

Evo i kako je to izgledalo:

Meč je završen upravo rezultatom 1:0.


FIFA će večeras na gala večeri u Dohi sa početkom u 18 časova po srpskom vremenu dodeliti glavne nagrade, od kojih se najviše iščekuje ko će biti najbolji fudbaler planete u 2025. godini. 

