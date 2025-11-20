Fudbal

AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)

Новости онлине

20. 11. 2025. u 13:02

Najnovije vesti iz Amerike prilično su nesvakidašnje. Američki predsednik Donald Tramp se pobrinuo za to.

АМЕРИКА НЕ МОЖЕ ДА ВЕРУЈЕ: Ево шта је Доналд Трамп управо урадио (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Sjedinjene Američke Države su prvi put mogle da vide kako njihov predsednik igra fudbal sa jednim od najboljih fudbalera na svetu - i to u Beloj kući.

Da sve bude potpuno neverovatnije, sam Tramp se time pohvalio...

... objavivši na društvenoj mreži "Truth social" video snimak kako sa Kristijanom Ronaldom igra fudbal - a pritom je sve urađeno uz pomoć veštačke inteligencije (AI).

Evo i tog "video" snimka o kome danas mnogi pričaju, jer se dosad nije dešavalo da  se američki predsednici uz pomož AI hvale nečim što, realno, nisu uradili:

Inače, Tramp se u poslednje vreme baš "sportski aktivirao".

Pretprošle sedmice je za NFL utakmicu Vašington - Detroit najpre avion sa prvim čovekom Amerike nadleteo stadion u prilično niskom letu...

... a potom jer je lično predsednik SAD došao u komentatorsku kabinu i pridružio se TV komentatorima tokom meča.

Čak je i komentarisao jednu akciju (uz solidno znanje da je startni kvoterbek domaćih, Džejden Denijels, dobar, ali povređen, no da i njegova zamena, iskusni Markus Mariota, uopšte nije loš).

Evo kako je to izgledalo:

U poslednje vreme Trampove aktivnosti uključuju i one koje se tiču predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu, koje će 2026. organizovati i SAD.

Tako je već dvaput ove godine u Beloj kući "gostovao" prvi čovek FIFA, Đani Infantino.

Đani Infantino iza Donalda Trampa u Beloj kući / FOTO: Tanjug/AP

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!