AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)

Najnovije vesti iz Amerike prilično su nesvakidašnje. Američki predsednik Donald Tramp se pobrinuo za to.

FOTO: Tanjug/AP

Sjedinjene Američke Države su prvi put mogle da vide kako njihov predsednik igra fudbal sa jednim od najboljih fudbalera na svetu - i to u Beloj kući.

Da sve bude potpuno neverovatnije, sam Tramp se time pohvalio...

... objavivši na društvenoj mreži "Truth social" video snimak kako sa Kristijanom Ronaldom igra fudbal - a pritom je sve urađeno uz pomoć veštačke inteligencije (AI).

Evo i tog "video" snimka o kome danas mnogi pričaju, jer se dosad nije dešavalo da se američki predsednici uz pomož AI hvale nečim što, realno, nisu uradili:

🇵🇱🇺🇸🇵🇹

⚽️Wy się śmiejecie z Adriana Polaka….



Tymczasem @realDonaldTrump opublikował na platformie Truth Social wygenerowane przez AI wideo, na którym gra w piłkę w Białym Domu z Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/ItCrracETO — WarNewsPL (@WarNewsPL1) November 20, 2025

Inače, Tramp se u poslednje vreme baš "sportski aktivirao".

Pretprošle sedmice je za NFL utakmicu Vašington - Detroit najpre avion sa prvim čovekom Amerike nadleteo stadion u prilično niskom letu...

Northwest Stadium going crazy for Trump’s flyover. America loves him. 🇺🇸 pic.twitter.com/Io6lg3siiJ — Graham Banks (@1GrahamDaily) November 9, 2025

... a potom jer je lično predsednik SAD došao u komentatorsku kabinu i pridružio se TV komentatorima tokom meča.

Čak je i komentarisao jednu akciju (uz solidno znanje da je startni kvoterbek domaćih, Džejden Denijels, dobar, ali povređen, no da i njegova zamena, iskusni Markus Mariota, uopšte nije loš).

Evo kako je to izgledalo:

“Let’s see what happens…whoaaa”



President Donald Trump calls his first play pic.twitter.com/HDsOJxClzx — Barstool Sports (@barstoolsports) November 9, 2025

U poslednje vreme Trampove aktivnosti uključuju i one koje se tiču predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu, koje će 2026. organizovati i SAD.

Tako je već dvaput ove godine u Beloj kući "gostovao" prvi čovek FIFA, Đani Infantino.

Đani Infantino iza Donalda Trampa u Beloj kući / FOTO: Tanjug/AP

