AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
Najnovije vesti iz Amerike prilično su nesvakidašnje. Američki predsednik Donald Tramp se pobrinuo za to.
Sjedinjene Američke Države su prvi put mogle da vide kako njihov predsednik igra fudbal sa jednim od najboljih fudbalera na svetu - i to u Beloj kući.
Da sve bude potpuno neverovatnije, sam Tramp se time pohvalio...
... objavivši na društvenoj mreži "Truth social" video snimak kako sa Kristijanom Ronaldom igra fudbal - a pritom je sve urađeno uz pomoć veštačke inteligencije (AI).
Evo i tog "video" snimka o kome danas mnogi pričaju, jer se dosad nije dešavalo da se američki predsednici uz pomož AI hvale nečim što, realno, nisu uradili:
Inače, Tramp se u poslednje vreme baš "sportski aktivirao".
Pretprošle sedmice je za NFL utakmicu Vašington - Detroit najpre avion sa prvim čovekom Amerike nadleteo stadion u prilično niskom letu...
... a potom jer je lično predsednik SAD došao u komentatorsku kabinu i pridružio se TV komentatorima tokom meča.
Čak je i komentarisao jednu akciju (uz solidno znanje da je startni kvoterbek domaćih, Džejden Denijels, dobar, ali povređen, no da i njegova zamena, iskusni Markus Mariota, uopšte nije loš).
Evo kako je to izgledalo:
U poslednje vreme Trampove aktivnosti uključuju i one koje se tiču predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu, koje će 2026. organizovati i SAD.
Tako je već dvaput ove godine u Beloj kući "gostovao" prvi čovek FIFA, Đani Infantino.
