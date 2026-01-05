TIP ostali sportovi

BEČ JE SLAVIO U PRVOM DELU SEZONE: Mega ima samo tri pobede

Marko Milosavljević

05. 01. 2026. u 07:57

KOŠARKAŠI Mege će u 13. kolu ABA lige ugostiti Beč.

БЕЧ ЈЕ СЛАВИО У ПРВОМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ: Мега има само три победе

FOTO: KK Mega/Ivica Veselinov/ABA liga

Pomenuti rivali igraju lošu košarku ove sezone i trenutno se nalaze na dnu tabele.

Mega je u dosadašnjem delu takmičnja ostvarila tri pobede, dok je Beč upisao jedan trijumf manje.

Njihov okršaj gledali smo u trećem kolu, a austrijski predstavnik je tada slavio rezultatom 88:81.

Verujemo da će se danas igrati u brzom ritmu.

NAŠ TIP: +172,5 (kvota 1,90)

