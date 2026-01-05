BEČ JE SLAVIO U PRVOM DELU SEZONE: Mega ima samo tri pobede
KOŠARKAŠI Mege će u 13. kolu ABA lige ugostiti Beč.
Pomenuti rivali igraju lošu košarku ove sezone i trenutno se nalaze na dnu tabele.
Mega je u dosadašnjem delu takmičnja ostvarila tri pobede, dok je Beč upisao jedan trijumf manje.
Njihov okršaj gledali smo u trećem kolu, a austrijski predstavnik je tada slavio rezultatom 88:81.
Verujemo da će se danas igrati u brzom ritmu.
NAŠ TIP: +172,5 (kvota 1,90)
