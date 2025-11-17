ZVANIČNO! Glavni teren SC Partizan-Teleoptik od danas nosi ime "Momčilo Vukotić"
Glavni teren Sportskog centra Partizan-Teleoptik, od danas nosi ime "Momčilo Vukotić", saopšteno je iz Humske.
"Odlukom Kluba, glavni teren na SC Partizan-Teleoptik od sad nosi ime legende Momčila Moce Vukotića, jednog od najvećih koji su ikada branili boje našeg Kluba", stoji u klupskoj objavi.
Vukotić (1950-2021) je kao igrač sa Partizanom osvojio tri titule prvaka Jugoslavije, a kao trener je osvojio Kup bivše države 1989. Odigrao je 791 utakmicu za Partizan, a dao je 339 golova.
Iz Partizana su istakli da žele da i preostalih pet terena ponese imena onih koji su "igrama, karakterom i ljubavlju prema Partizanu ostavili neizbrisiv trag" i pozvali navijače da daju predloge i od 1. decembra na klupskom sajtu glasaju po kome će se ti tereni zvati.
