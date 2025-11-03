VANREDNO SAOPŠTENJE ZVEZDE: Oglasili se sa Marakane

Crvena zvezda se nalazi u seriji od četiri uzastopna rezultatska neuspeha, pa su se mnogi pitali da li Vladan Milojević ostaje trener srpskog prvaka. Ipak, vanredno saopštenje crveno-belih u ponedeljak popodne nije se ticalo šefa stručnog štaba.

U saopštenju se navodi:

"Dođi na Marakanu da zajedno obeležimo Radonjićev jubilej

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak 6. novembra od 18 časova i 45 minuta na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti Lil u četvrtom kolu ligaške faze Lige Evrope. Na tom meču ćemo obeležiti i jubilej našeg krilnog napadača Nemanje Radonjića, koji je na utakmici sa Radnikom u Superligi Srbije, stigao do brojke od 100 nastupa u dresu Crvene zvezde.

‍Na prethodnom meču u prvenstvu, krilni fudbaler našeg kluba Nemanja Radonjić je odigrao 100. utakmicu u crveno-belom dresu, računajući oba mandata. Brzonogom fudbaleru našeg kluba će tim povodom pre utakmice sa Lilom u četvrtak biti uručen dres sa simboličnim brojem 100. Svi zvezdaši koji dođu na meč četvrtog kola Lige Evrope, će imati priliku da pruže neophodnu podršku prvotimcima našeg kluba, ali i da pozdrave Nemanju Radonjića.

Radonjić je u Crvenoj zvezdi tokom dva mandata odigrao 100 utakmica na kojima je postigao 22 pogotka. Brzonogi napadač je bio jedan od vesnika nove, evropske Zvezde, a od dolaska na Marakanu 2017. godine je učestvovao u brojnim uspesima našeg kluba", ističu crveno-beli.

Nemanja Radonjić / FOTO: M. Vukadinović

