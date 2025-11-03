Fudbal

VANREDNO SAOPŠTENJE ZVEZDE: Oglasili se sa Marakane

Новости онлине

03. 11. 2025. u 16:39

Crvena zvezda se nalazi u seriji od četiri uzastopna rezultatska neuspeha, pa su se mnogi pitali da li Vladan Milojević ostaje trener srpskog prvaka. Ipak, vanredno saopštenje crveno-belih u ponedeljak popodne nije se ticalo šefa stručnog štaba.

ВАНРЕДНО САОПШТЕЊЕ ЗВЕЗДЕ: Огласили се са Маракане

Č. Vuković

U saopštenju se navodi:

"Dođi na Marakanu da zajedno obeležimo Radonjićev jubilej

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak 6. novembra od 18 časova i 45 minuta na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti Lil u četvrtom kolu ligaške faze Lige Evrope. Na tom meču ćemo obeležiti i jubilej našeg krilnog napadača Nemanje Radonjića, koji je na utakmici sa Radnikom u Superligi Srbije, stigao do brojke od 100 nastupa u dresu Crvene zvezde.

‍Na prethodnom meču u prvenstvu, krilni fudbaler našeg kluba Nemanja Radonjić je odigrao 100. utakmicu u crveno-belom dresu, računajući oba mandata. Brzonogom fudbaleru našeg kluba će tim povodom pre utakmice sa Lilom u četvrtak biti uručen dres sa simboličnim brojem 100. Svi zvezdaši koji dođu na meč četvrtog kola Lige Evrope, će imati priliku da pruže neophodnu podršku prvotimcima našeg kluba, ali i da pozdrave Nemanju Radonjića.

Radonjić je u Crvenoj zvezdi tokom dva mandata odigrao 100 utakmica na kojima je postigao 22 pogotka. Brzonogi napadač je bio jedan od vesnika nove, evropske Zvezde, a od dolaska na Marakanu 2017. godine je učestvovao u brojnim uspesima našeg kluba", ističu crveno-beli.

Nemanja Radonjić / FOTO: M. Vukadinović

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda!

SRPSKO-RUSKI "HAOS": Ako Dejan Stanković dobije otkaz, Zvezda ne može da dovede zamenu za Milojevića?!

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN REZERVATA BIOSFERE: Očuvanje prirode kao osnova održive budućnosti

MEĐUNARODNI DAN REZERVATA BIOSFERE: Očuvanje prirode kao osnova održive budućnosti