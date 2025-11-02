Fudbal

"PREDSTAVLJAJU ME KAO BAHATOG I NEVASPITANOG": Dragojević žestoko odgovorio nakon tuče na meču Čukarički - Partizan

Александар Илић
Aleksandar Ilić

02. 11. 2025. u 11:50

ČUKARIČKI je iznenadio Partizan i slavio 4:1 na Banovom brdu, a nakon meča došlo je do tuče Nenada Tomovića i Vanje Dragojevića, fudbaler crno-belih se oglasio i objasnio svoju stranu priče.

ПРЕДСТАВЉАЈУ МЕ КАО БАХАТОГ И НЕВАСПИТАНОГ: Драгојевић жестоко одговорио након туче на мечу Чукарички - Партизан

- Kao što ne postoji opravdanje za dešavanja na terenu i to što smo izgubili, tako ne postoji opravdanje ni kada vam protivnički igrači vređaju saigrače, grb i našu svetinju, istakao je mladi vezista u objavi na Instagram profilu.

U nastavku je saopštio da mu ne prija slika koja je stvorena u javnosti.

- Za poraz ćemo mi lično snositi odgovornost i stvar rešiti unutar svlačionice, ali ne mogu da ćutim kada me u javnosti, kao kapitena Partizana, pokušavaju predstaviti kao nedostojnog trake, bahatog i nevaspitanog. Svi akteri, na klupi i van nje, vrlo dobro znaju sled događaja posle utakmice, zato molim navijače da ne nasedaju i ne veruju u izjave i plasirane intervjue drugih po medijima.

I na kraju, kao neka vrsta poruke:

 - Poraz boli, ali obraz i grb ne damo, napisao je Dragojević.

