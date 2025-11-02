KAKO!? Ovo je najveći promašaj u istoriji fudbala (VIDEO)
NAVIKAO nas je fudbal na neverovatne stvari, ali i dan danas pojedine nas ostave bez teksta.
Ipak, u svetu sjajnih poteza, golova, driblinga i asistencija ima i neverovatnih promašaja.
Upravo takav jedan, možda i najveći u istoriji fudbala dolazi nam iz Maroka.
Tamo su se sastali Union Sporiva Jakub El Mensour i Renaisens Zemamra, slavio je domaćin 2:0
Ipak, ono što smo videli prkosi svim zakonima fizike i realnosti, pošto je napadač Mehdi Baluk uspeo da se obruka i svoje ime stavi u istoriju promašaja kada je fudbal u pitanju.
Njegov saigrač je šutirao, lopta je posle odbrane golmana došla do njega, i uspeo je da promaši prazan gol sa, reklo bi se, manje od metra udaljenosti.
