KAKO!? Ovo je najveći promašaj u istoriji fudbala (VIDEO)

NAVIKAO nas je fudbal na neverovatne stvari, ali i dan danas pojedine nas ostave bez teksta.

FOTO: Printskrin/Iks/SFNLoubnan

Ipak, u svetu sjajnih poteza, golova, driblinga i asistencija ima i neverovatnih promašaja.

Upravo takav jedan, možda i najveći u istoriji fudbala dolazi nam iz Maroka.

Tamo su se sastali Union Sporiva Jakub El Mensour i Renaisens Zemamra, slavio je domaćin 2:0

Ipak, ono što smo videli prkosi svim zakonima fizike i realnosti, pošto je napadač Mehdi Baluk uspeo da se obruka i svoje ime stavi u istoriju promašaja kada je fudbal u pitanju.

OUT OF CONTEXT MOROCCAN FOOTBALL 🤯

HOW HE DID MISS THAT😭😭 pic.twitter.com/qzPvs1VHfW — Soufiane. L👑 🦁 (@SFNloubnan) November 1, 2025

Njegov saigrač je šutirao, lopta je posle odbrane golmana došla do njega, i uspeo je da promaši prazan gol sa, reklo bi se, manje od metra udaljenosti.

