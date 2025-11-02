Fudbal

KAKO!? Ovo je najveći promašaj u istoriji fudbala (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

02. 11. 2025. u 09:42

NAVIKAO nas je fudbal na neverovatne stvari, ali i dan danas pojedine nas ostave bez teksta.

FOTO: Printskrin/Iks/SFNLoubnan

Ipak, u svetu sjajnih poteza, golova, driblinga i asistencija ima i neverovatnih promašaja. 

Upravo takav jedan, možda i najveći u istoriji fudbala dolazi nam iz Maroka. 

Tamo su se sastali Union Sporiva Jakub El Mensour i Renaisens Zemamra, slavio je domaćin 2:0

Ipak, ono što smo videli prkosi svim zakonima fizike i realnosti, pošto je napadač Mehdi Baluk uspeo da se obruka i svoje ime stavi u istoriju promašaja kada je fudbal u pitanju. 

Njegov saigrač je šutirao, lopta je posle odbrane golmana došla do njega, i uspeo je da promaši prazan gol sa, reklo bi se, manje od metra udaljenosti.

