SLOTA NE BRINE KRIZA LIVERPULA: Ne vidim razlog da menjam stil igre, ali...

TRENER fudbalera Liverpula Arne Slot je izjavio je danas da njegov stručni štab ove sezone ima problem da održi igrače u formi i dodao da to nije opravdanje za loše rezultate.

FOTO: AP/Tanjug

Aktuelni šampion Engleske se nalazi u lošoj formi, pošto je zabeležio šest poraza u prethodnih sedam utakmica u svim takmičenjima.

- Naš igrački kadar nije toliko veliki koliko ljudi misle. Kada su tri ili četiri fudbalera povređena, to je problem. Verujem da je dovoljno da imamo dvadesetak fudbalera koji mogu da konkurišu za tim, ali ih morate održavati u formi kao što smo to radili prošle sezone. Ove sezone se malo više mučimo da ih održimo u formi iz očiglednih razloga. Aleksandar Isak je odličan primer za to. Nekoliko drugih igrača je propustilo pripreme ili su imali povrede tokom priprema. Možda smo prošle sezone imali više sreće nego ove - rekao je Slot, a prenosi "Bi-Bi-Si".

On je naveo da je potpuno zadovoljan timom i kvalitetom koji Liverpul ima.

- Ništa nam ne nedostaje, uveren sam u strategiju i politiku koju imamo. Nema opravdanja za loše rezultate. Ima mnogo pozitivnih stvari na koje bi trebalo da obratimo pažnju, broj šansi koje stvaramo iz otvorene igre je i dalje dovoljno dobar. Ne vidim razlog da potpuno promenimo naš stil igre, ali moramo bolje da se potrudimo da ne primamo golove, to je sigurno. Moj fokus je da se vratimo na pobedničke staze.

Crveni će u subotu od 21 sat dočekati Aston Vilu u 10. kolu Premijer lige, a holanski stručnjak je istakao da je naredni protivnik u veoma dobroj formi.

- Igrali su dobro i u utakmicama koje su gubili, imaju prepoznatljiv stil igre. Imamo isti broj bodova kao i oni, mala je razlika u bodovima između velikog broja timova, osim Arsenala, tako da vam to govori koliko je Premijer liga teška - zaključio je Slot.

Liverpul se nalazi na sedmom mestu na tabeli Premijer lige sa 15 bodova, sedam manje od vodećeg Arsenala.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“