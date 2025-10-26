EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!

Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.

FOTO: AP/Tanjug

Za sve je krivo očajno stanje stadiona u Italiji.

Naime, kao bomba je evropskim fudbalskim meridijanima odjeknula vest

Rusija je spremna da bude domaćin Evropskog prvenstva 2032. ako turnir bude oduzet Italiji!

Taj naslov je odabrao i ruski "Šampionat" za vest koja glasi:

"UEFA je nezadovoljna stanjem italijanskih stadiona i odobrila je samo jednu od deset predloženih fudbalskih arena na Apeninima.

Predsednik Ruskog fudbalskog saveza Aleksandar Djukov potvrdio je spremnost Ruske Federacije da bude domaćin pomenutog turnira:

- Da li je Rusija spremna da bude domaćin Evropskog prvenstva 2032? Rusija je uvek spremna! - rekao je Djukov.

Inače, Turska bi trebalo da bude druga zemlja domaćin Evropskog prvenstva 2032, a gde će se tačno igrati taj šampionat - biće poznato u naredne 2-3 godine, kada se razdani situacija oko očajnog stanja italijanskih fudbalskih stadiona i, svi se nadaju, završi rat u Ukrajini, zbog kog je Rusija trenutno pod brojnim sankcijama, pa i fudbalskim.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć