LIGA ŠAMPIONA - NAJNOVIJE VESTI: Fudbaleri Reala minimalno pobedili Juventus, Čelsi deklasirao Ajaks
Fudbaleri Reala minimalno su pobedili Juventus rezultatom 1:0, dok su Čelsi i Liverpul ostvarili pobede rezultatom 5:1, protiv Ajaksa, odnosno Ajntrahta, u mečevima trećeg kola Lige šampiona.
Realu je u duelu bivših prvaka Evrope bio dovoljan gol Džuda Belingema u 58. minutu za pobedu i nastavak maksimalnog učinka na startu Lige šampiona. Vinisijus Žunior je pogodio stativu, a na odbijenu loptu je natrčao Belingem i poslao je u mrežu udarcem sa pet metara.
Dušan Vlahović je igrao za Real do 74. minuta, a Filip Kostić od 88.
Čelsi je lako deklasirao Ajaks u još jednom dvoboju bivših prvaka Evrope. Prelomni trenutak utakmice bio je direktan crveni karton za Keneta Tejlora. Vezista Ajaksa je isključen u 17. minutu. Mark Guju je minut kasnije doveo "plavce" u vođstvo, a na 2:0 je u 27. minutu povećao Moises Kajsedo. U 31. minutu Ajaks je smanjio iz penala koji je u gol pretvorio Vout Veghorst.
Usledila su dva penala za Čelsi, koji je na poluvremenu vodio 4:1. Enco Fernandez je dao gol sa bele tačke u 45, a Estevao u 45+6. minutu. Rezervista Tajrik Džordž je dao peti gol za Čelsi u 48. minutu.
Bajern je lako kod kuće savladao Klub Briž. Domaćin je poveo već u petom minutu golom sedmnaestogodišnjeg Lenarta Karla, kome je to bio debitantski gol u dresu šampiona Nemačke. Prednost je duplirao Hari Kejn u 14. minutu, bio mu je to 20. gol na 12 utakmica ove sezone u svim takmičenjima. U 34. minutu Luis Dijaz je povećao na 3:0. Rezervista Nikolas Džekson je postavio konačan rezultat golom u 78. minutu.
Liverpul je preokretom ubedljivo pobedio Ajntraht u Franfurtu i tako prekinuo seriju od pet poraza u svim takmičenjima. Domaćin je poveo u 26. minutu golom Rasmusa Kristensena, ali je zatim za samo četiri minuta, od 35. do 39. minuta Liverpul stigao po preokreta. Prvo je Ugo Ekitike dao gol bivšem klubu, a zatim je Virdžil van Dajk udarcem glavom posle kornera pogodio za 2:1. Ibrahima Konate je takođe golom glavom posle kornera povećao na 3:1 u 44. minutu. U 66. i 70. minutu Florijan Virc je namestio dva gola, prvo je strelac bio Kodi Gakpo, a zatim i Dominik Soboslaj.
Treće kolo Lige šampiona: Real - Juventus 1:0, Bajern - Klub Briž 4:0, Ajntraht - Liverpul 1:5, Čelsi - Ajaks 5:1, Sporting - Olimpik Marsej 2:1, Atalanta - Slavija Prag 0:0, Monako - Totenhem 0:0, Galatasaraj - Bode/Glimt 3:1, Atletik Bilbao - Karabah 3:1. Juče: Arsenal - Atletiko Madrid 4:0, Bajer Leverkuzen - PSŽ 2:7, Viljareal - Mančester Siti 0:2, Union Sen Žil - Inter 0:4, Njukasl - Benfika 3:0, PSV - Napoli 6:2, Kopenhagen - Borusija Dortmund 2:4, Barselona - Olimpijakos 6:1, Kairat - Pafos 0:0.
TABELA: PSŽ, Bajern, Inter, Arsenal i Real po 9, Borusija Dortmund i Mančester Siti po 7, Njukasl, Barselona, Liverpul, Čelsi, Sporting, Karabah i Galatasaraj po 6, Totenhem 5, PSV i Atalanta po 4...
Osam prvoplasiranih će direktno u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. u plej-of za osminu finala.
