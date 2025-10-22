LIGA ŠAMPIONA - NAJNOVIJE VESTI: Istorija fudbala je ispisana!

Treće kolo UEFA Lige šampiona nastavljeno je u sredu najpre sa dva meča u popodnevnom terminu, a sve je počelo - jednim momentom za istoriju.

Naime, na gostovanju Atletiku iz Bilbaa, Leandro Andrade iz Karabaga je postao prvi igrač u istoriji velikih evropskih fudbalskih takmičenja koji je postigao gol u prvom minutu u tri različite utakmice:

Učinio je to u decembru 2023. protiv Hekena;

Potom u januaru 2025. protiv nekadašnje Steaue, koja trenutno nosi ime FKSB;

A onda je ovog 22. oktobra to učinio protiv Atletika i to u 50. sekundu (VIDEO).

Međutim...

Ekipa iz Bilbaa je uspela da se "trgne" i preko Guruzete izjednači u 40. minutu posle lepog lob-dodavanja (VIDEO), da bi Robert Navaro u 70. postigao sjajan gol sa ruba kaznenog prostora za preokret - 2:1 (VIDEO).

Konačnih 3:1 postavio je Gorka Guruzeta, vrlo lepim udarcem sa 17 metara tri minuta pre završetka utakmice (VIDEO).

A u isto vreme, Galatasaraj je protiv Bodo Glimta držao čas iz modernog presinga.

Tri gola je postigao turski gigant odmah posle oduzimanja lopte suparniku na njegovoj polovini terena.

Prva dva je dao Viktor Osimen, u trećem i 33. minutu, a potom je upravo on, posle ukupno sat vremena igre, uzeo loptu rivalima i omogućio Junusu Akgunu da donese 3:0 "Galati".

Konačan rezultat, 3:1, postavio je pogotkom glavom sa tri metra udaljenosti Andreas Helmersen 15 minuta pre kraja.

Od 21 sat danas igraju:

Atalanta - Slavija Prag

Bajern Minhen - Klub Briž

Čelsi - Ajaks

Ajntraht - Liverpul

Monako - Totenhem

Real Madrid - Juventus i

Sporting - Olimpik Marselj

