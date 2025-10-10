DA LI JE ON TAJNO ORUŽJE SRBIJE?! Jedan igrač posebno raspoložen na treningu pred Albaniju (VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Srbije u subotu od 20.45 igra protiv Albanije, a dan ranije izabranici Dragana Stojkovića odradili su poslednji trening.

FOTO: Novosti

Srpski reprezentativci tradicionalno su se, pred mečeve u Leskovcu, okupili na Čairu gde su odradili poslednje pripreme i to u odličnom raspoloženju.

U delu treninga koji je bio otvoren za javnost srpski fudbaleri bili su nasmejani, a posebno je prednjačio Dušan Vlahović koji nije krio raspoloženje, čime je pokazao da je atmosfera među "orlovima" na najvišem mogućem nivou.

Pogledajte delić atmosfere sa "Čaira":