DA LI JE ON TAJNO ORUŽJE SRBIJE?! Jedan igrač posebno raspoložen na treningu pred Albaniju (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Srbije u subotu od 20.45 igra protiv Albanije, a dan ranije izabranici Dragana Stojkovića odradili su poslednji trening.
Srpski reprezentativci tradicionalno su se, pred mečeve u Leskovcu, okupili na Čairu gde su odradili poslednje pripreme i to u odličnom raspoloženju.
U delu treninga koji je bio otvoren za javnost srpski fudbaleri bili su nasmejani, a posebno je prednjačio Dušan Vlahović koji nije krio raspoloženje, čime je pokazao da je atmosfera među "orlovima" na najvišem mogućem nivou.
Pogledajte delić atmosfere sa "Čaira":
