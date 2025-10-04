TUŽIO ZVEZDU, PA SE OGLASIO IZ NOVOG KLUBA: Otišao bez trening kompenzacije, pa objasnio evrogol!
Fudbalski biser Crvene zvezde Jovan Miladinović u junu je, nakon isteka ugovora promenio klub i to na nimalo lep način.
Za usluge perspektivnog čuvara mreže raspitivala se i Barselona, onda je usledio sukob u kome je tužio klub i to Međunarodnom sudu u Lozani.
Do odlaska je bio u ekipi mlađih omladinaca i potpuno skrajnut, iako je svojevremeno proglašavan za najboljeg mladog golmana Evrope i bio prvi čuvar mreže omladinaca Crvene zvezde iako je bio mlađi, a debitovao je i za prvi tim u prijateljskoj utakmici protiv Dinama iz Tbilisija još u januaru 2023. godine, kao 16-godišnjak.
Iako je u toku trajanja spora sa Crvenom zvezdom za njega bilo interesovanja od strane nekoliko španskih klubova, a tokom leta se, nakon odlaska sa Marakane, pominjali Viljareal i poljska Legija, Miladinović je potpisao za Zvijezdu 09, koji se takmiči u Prvoj ligi Republike Srpske, drugom rangu takmičenja u BiH.
Sada je poznato je i da je 18-godišnji čuvar mreže potpisao tzv. amaterski ugovor, pa je na taj način njegov novi klub izbegao obavezu plaćanja trening kompenzacije šampionu Srbije u iznosu od 250.000 evra, iako su crveno-beli dobili spor sa golmanom.
Miladinović se povodom prelaska u novi klub oglasio u intervjuu za “Glas Srpske“.
– Došao sam ovde pre nekoliko dana. Sa Zvijezdom 09 sam se dogovorio o saradnji na godinu dana. Želim klubu da pomognem da se plasira u Premijer ligu. Mada, mogu da budem od pomoći i juniorskom timu, koji je dosta dobar, koliko sam imao priliku da vidim. Što se tiče perioda koji je iza mene, stvarno ne bih voleo da pričam o tome. To je prošlost. Kako god, Zvezda mi je dosta pomogla u svemu i zahvalan sam na tome. Trenutno sam fokusiran na ciljeve u novom klubu, izjavio je Miladinović.
Kada je reč o interesovanju zvučnih inostranih klubova, tvrdi da ponude nikada zapravo nisu stigle.
– Ne znam stvarno, pročitao sam u novinama za ta interesovanja, ali nisam dobio nijednu zvaničnu ponudu, otkrio je mladi golman.
On je još kao 16-godišnjak debitovao za prvi tim Crvene zvezde u prijateljskoj utakmici protiv Dinamo Tbilisija u januaru 2023. godine, a govorio je i o tom periodu.
– Bilo je to ostvarenje sna. Osećaj je bio neverovatan. Nisam primio gol u tom periodu koliko sam branio, a za to je zaslužna cela ekipa. Velika zahvalnost ide i treneru Milošu Milojeviću, koji mi je ukazao poverenje, kao i trenerima golmana sa kojima sam radio Dušanu Gašiću i Nemanji Supiću, ali, naravno, i mojim tadašnjim kolegama Milanu Borjanu, Nikoli Vasiljeviću i Zoranu Popoviću, izjavio je Miladinović.
On je u razgovoru za ovaj list podelio i anegdotu da je svojevremeno, dok je nastupao za matični Kiker iz Kraljeva, postigao evrogol.
– Na jednom turniru koju se održavao u Kraljevu, na kojem smo mi bili domaćini, dao sam evrogol makazicama u “devedeset” i tada sam dobio priznanje za najlepši gol turnira, otkrio je Miladinović.
