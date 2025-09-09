Fudbal

NIJE DOBAR REZULTAT ZA SRBIJU: Albanija pobedila Letoniju, meč odluke u Beogradu

Новости онлине

09. 09. 2025. u 22:40

FUDBALERI Albanije ostvarili su novu pobedu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, pošto su u Tirani savladali Letoniju sa 1:0.

НИЈЕ ДОБАР РЕЗУЛТАТ ЗА СРБИЈУ: Албанија победила Летонију, меч одлуке у Београду

FOTO: Profimedia

Ovaj duel je bio važan i za Srbiju, jer se pomenute selekcije nalaze u grupi sa "olrovima". 

Rezultat nije najbolji što se tiče naše selekcije. Izrabanici trenera Silvinja su trenutno drugi na tabeli sa osam bodova, imaju jedan više od Srbije, ali i utakmicu više.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Odlučujući trenutak susreta na stadionu "Er Albanija" dogodio se u 25. minutu kada je Kristjan Aslani sa bele tačke zatresao mrežu rivala. 

Ispostavilo se da je ovo bio jedini gol na meču, a moglo ih je biti još, no ni jedni ni drugi nisu bili precizni u šansama u kojima su se našli.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Engleska je ubedljivo prva u grupi K sa 15 bodova i ima maksimalan učinak. Albanija je na poziciji dva sa osam, Srbija je treća sa sedam bodova.

Crveno-crni u narednom kolu 11. oktobra gostuju Srbiji i taj meč je jako važan za krajnji ishod na tabeli. Podsetimo, u Albaniji je bilo 1:1.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)

NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)