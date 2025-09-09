NIJE DOBAR REZULTAT ZA SRBIJU: Albanija pobedila Letoniju, meč odluke u Beogradu

FUDBALERI Albanije ostvarili su novu pobedu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, pošto su u Tirani savladali Letoniju sa 1:0.

FOTO: Profimedia

Ovaj duel je bio važan i za Srbiju, jer se pomenute selekcije nalaze u grupi sa "olrovima".

Rezultat nije najbolji što se tiče naše selekcije. Izrabanici trenera Silvinja su trenutno drugi na tabeli sa osam bodova, imaju jedan više od Srbije, ali i utakmicu više.

Odlučujući trenutak susreta na stadionu "Er Albanija" dogodio se u 25. minutu kada je Kristjan Aslani sa bele tačke zatresao mrežu rivala.

Ispostavilo se da je ovo bio jedini gol na meču, a moglo ih je biti još, no ni jedni ni drugi nisu bili precizni u šansama u kojima su se našli.

Engleska je ubedljivo prva u grupi K sa 15 bodova i ima maksimalan učinak. Albanija je na poziciji dva sa osam, Srbija je treća sa sedam bodova.

Crveno-crni u narednom kolu 11. oktobra gostuju Srbiji i taj meč je jako važan za krajnji ishod na tabeli. Podsetimo, u Albaniji je bilo 1:1.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“