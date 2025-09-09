NIŠTA OD BOLONJE! Mihajlo Ilić na novoj pozajmici
Srpski fudbaler Mihajlo Ilić prešao iz Bolonje na pozajmicu u Anderleht, saopštio je belgijski klub.
Ilić (22) će na pozajmici u Anderlehtu biti do kraja sezone, a belgijski klub ima opciju da ga otkupi.
Srpski fudbaler je tokom prošle sezone bio na pozajmici u Partizanu, za koji je odigrao 31 utakmicu u svim takmičenjima i postigao četiri gola.
On je odigrao 12 mečeva u dresu mlade reprezentacije Srbije.
Anderleht se nalazi na petom mestu na tabeli belgijske lige sa devet bodova posle pet odigranih kola.
