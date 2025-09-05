ASISTENCIJA ZA PAMETNIJU IGRU I BOLJU ODBRANU: Nova funkcionalnost koja menja vaš stil igre

KOMPANIJA AdmiralBet je uvela Tiket+, opciju koja donosi novu dimenziju sigurnosti pri sastavljanju tiketa.

Foto: Promo

Svaki odigrani tiket dobija podršku sistema koji pre uplate tiketa automatski predlaže dve alternative od izabranog tipa, od kojih je jedna alternativa sigurnija, dok druga donosi veći dobitak.

Na taj način igrači dobijaju priliku da biraju – da li ostaju pri prvobitnoj odluci ili se okreću predlogu koji povećava šanse za prolaz ili povećava dobitak.

Tiket+ sugestija pojavljuje se prilikom uplate i predstavlja dodatnu sigurnosnu mrežu u svetu sportskog klađenja. Koliko puta se desilo da jedan detalj bude razlika između dobitnog i nedobitnog tiketa, a ova funkcionalnost je osmišljena kao pomoć u tim ključnim trenucima.

Sa Tiket+ funkcijom koja je dostupna samo na AdmiralBet.rs, klađenje postaje pametnije, a put do dobitka sigurniji!

Registrujte se odmah i preuzmite čarobni Bonus dobrodošlice – do 10.000 dinara bez depozita, do 300% bonusa na prvi depozit i 5 dana besplatne igre.