KAD PIKSI ZOVE... Ognjen Ugrešić o dolasku u reprezentaciju Srbije

Mladi fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić je izjavio da je ostvarenje sna igrati za nacionalni tim i dodao da je privilegija trenirati sa igračima koje ima Srbija.

Foto FSS

Selektor Srbije Dragan Stojković uvrstio je Ugrešića na spisak igrača za predstojeće duele protiv Letonije i Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Fudbaleri Srbije su u ponedeljak u Staroj Pazovi počeli pripreme za mečeve protiv Letonije i Engleske.

- Iskreno, polako postajem svestan, osećaj je fenomenalan, samo kad pomislim sa kojim igračima ću da treniram. Poseban osećaj, dobiti poziv u reprezentaciju sa samo 19 godina, ogromna je privilegija, veliki stimulans za dane koji dolaze. Veoma sam srećan i trudiću se da naporno radim", rekao je Ugrešić, preneo je zvanični sajt FŠ.

Srbija će 6. septembra gostovati Letoniji, a tri dana kasnije dočekaće Englesku.

- Važno je da pažnja i fokus budu na prvoj narednoj utakmici, sada je to Letonija. Ne treba ići daleko, želimo pobedu u Rigi i samo o tome treba razmišljati. Biće teško, odavno nema lakih utakmica, ali motiv je ogroman, igramo za svoju zemlju", dodao je Ugrešić.

On je izjavio da očekuje težak meč protiv Engleske.

- Nema sumnje da je to veliki spektakl, veliki protivnik. Biće to mnogo težak meč. Imaćemo uz nas pun stadion, odličnu atmosferu. Ali ostavimo sada Engleze po strani, imaćemo dovoljno vremena da se posvetimo tom meču. Letonija je u glavi", naveo je fudbaler Partizana.

Ugrešić je rekao da poziv u reprezentaciju Srbije donosi još veće samopouzdanje.

- Kao što pobede na međunarodnoj sceni, ali i u prvenstvu, mnogo znače u nekom sazrevanju mladih igrača, tako i ovaj poziv donosi sreću i daje ogroman motiv da naporno radimo i napredujemo", istakao je Ugrešić.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji