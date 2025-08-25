Fudbal

ŠTA ĆE REĆI "DELIJE", A ŠTA "GROBARI"? Sin legende objasnio zašto je prešao iz Zvezde u Partizan!

Filip Milošević

25. 08. 2025. u 20:07

Sin Milana "Laneta" Jovanovića, Dušan, nedavno je prešao iz Crvene zvezde u redove njihovog najljućeg rivala - u Partizan.

ШТА ЋЕ РЕЋИ ДЕЛИЈЕ, А ШТА ГРОБАРИ? Син легенде објаснио зашто је прешао из Звезде у Партизан!

screenshot / instagram / __dusanjovanovic__

On je za "Meridian Sport" objasnio zbog čega se odlučio na takav potez, najpre se zahvalivši dosadašnjem timu.

- Želim da istaknem da sam proveo izuzetno lepo vreme u kadetskoj ekipi Crvene zvezde sa kojom sam postao šampion Srbije na šta sam izuzetno ponosan, kao i na činjenicu da sam golovima i asistencijama pružio svoj doprinos. Zahvalio bih se pre svega treneru Aleksandru Linti, sjajnom stručnjaku i čoveku, kod koga sam uživao i mnogo napredovao, kao i svim članovima stručnog štaba. Zahvaljujem se svojim i doskorašnjim saigračima među kojima sam stekao iskrene prijatelje - rekao je i potom je objasnio svoju odluku:

- Odluka da pređem u Partizan je sportska, ali i ispunjenje dugogodišnje želje da se u crno-belom dresu ostvarim kao igrač. Kad se ovog leta ukazala šansa, nisam želeo da je propustim - rekao je Dušan Jovanović.

