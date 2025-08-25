ŠTA ĆE REĆI "DELIJE", A ŠTA "GROBARI"? Sin legende objasnio zašto je prešao iz Zvezde u Partizan!
Sin Milana "Laneta" Jovanovića, Dušan, nedavno je prešao iz Crvene zvezde u redove njihovog najljućeg rivala - u Partizan.
On je za "Meridian Sport" objasnio zbog čega se odlučio na takav potez, najpre se zahvalivši dosadašnjem timu.
- Želim da istaknem da sam proveo izuzetno lepo vreme u kadetskoj ekipi Crvene zvezde sa kojom sam postao šampion Srbije na šta sam izuzetno ponosan, kao i na činjenicu da sam golovima i asistencijama pružio svoj doprinos. Zahvalio bih se pre svega treneru Aleksandru Linti, sjajnom stručnjaku i čoveku, kod koga sam uživao i mnogo napredovao, kao i svim članovima stručnog štaba. Zahvaljujem se svojim i doskorašnjim saigračima među kojima sam stekao iskrene prijatelje - rekao je i potom je objasnio svoju odluku:
- Odluka da pređem u Partizan je sportska, ali i ispunjenje dugogodišnje želje da se u crno-belom dresu ostvarim kao igrač. Kad se ovog leta ukazala šansa, nisam želeo da je propustim - rekao je Dušan Jovanović.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
25. 08. 2025. u 14:10 >> 18:55
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
24. 08. 2025. u 18:58
DRAMA NA "SENT DžEJMSIS PARKU": Transfera Aleksandera Isaka baca senku na veliki premijerligaški derbi
DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće obračun Njukasla i Liverpula koji ukršatju koplja na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.
25. 08. 2025. u 08:55
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10 >> 18:55
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)