VAŽAN POTPIS U BORBI ZA TITULU! Gvardiola "sačuvao" jednog od najbitnijih igrača Mančester sitija

Portugalski fudbaler Ruben Dijaš potpisao je novi ugovor sa Mančester Sitijem, saopštio je danas premijerligaški klub.

Foto: EPA-EFE/YOAN VALAT

Kako je saopšteno, Dijaš (28) je potpisao novi ugovor sa čelnicima kluba do juna 2029. godine, uz opciju da ostane sezonu duže. Prethodni ugovor defanzivca sa čelncima Sitija važio je do juna 2027. godine.

Dijaš je 2020. godine stigao u Mančester Siti iz Benfike za 65 miliona funti. U dresu Sitija odigrao je 223 utakmice u svim takmičenjima i dao četiri gola. Portugalac je sa "građanima" osvojio Ligu šampiona, četiri titule prvaka Engleske, FA Kup i Liga Kup.

- Presrećan sam danas. Volim Mančester, ovo je moja kuća, a mnogo volim i navijače - rekao je Dijaš posle potpisivanja novog ugovora za klupski sajt.

Bonus video: A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde