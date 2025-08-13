Fudbal

"DVOMEČ JOŠ UVEK NIJE ZAVRŠEN!" Trener Partizana Srđan Blagojević pred meč u Edinburgu protiv Hibernijana

Filip Milošević

13. 08. 2025. u 10:15

Fudbaleri Partizana otputovali su u Škotsku, gde će u četvrtak od 21.00 gostovati Hibernijanu.

FOTO: M. Vukadinović

- Putujemo u Edinburg voljni i orni da idemo u borbu s obzirom da smo ubeđeni da dvomeč između Hibernijana i nas nije završen i pored nepovoljnog rezultata koji nosimo iz Beograda. Sam rezultat 0:2 govori o tome koliko će nam biti teško i verovatno smo od mnogih otpisani, ali idemo sa verom u sebe da se suprotstavimo protivniku koji ima prednost. Verujem da će klimatski uslovi tamo biti povoljni za igru, ali i uslovi koji se tiču atmosfere. Nadam se jednoj otvorenoj borbi i ne mislimo da se predajemo - rekao je Blagojević i dodao:

- Ne očekujem drugačiji model igre i koncept sa njihove strane, možda nešto agresivniji s obzirom da igraju kod kuće, ali ono što mi treba da odradimo bolje su neke situacije u završnici. Sa koliko igrača napadamo 16 metara, koliko smo drčni u tome, da li sa sredine ili okolo nalazimo puteve do njihovog gola, a naravno i da budemo spremni za njihovu ofanzivnu tranziciju u kojoj su veoma opasni, pre svega preko kapitena Bojla i napadača Bouvija. I da budemo spremni za njihove centaršuteve. Oni su jači sa fizičkog aspekta, naše je da što manje dolazimo u situaciju u kojoj smo što manje izloženi njihovoj fizičkoj snazi.

Ako crno-beli uspeju da nadoknade dva gola razlike i prođu dalje, igraće u plej-ofu sa poraženim iz dvomeča AEK Larnaka – Legija Varšava.

