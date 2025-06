PIKSI OTKRIO! Evo zbog čega nije igrao Lazar Samardžić

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi iskreno je govorio posle pobede "orlova" nad Andorom. Jedno od glavnih pitanje je bilo zašto nije igrao Lazar Samardžić.

- Hteo sam da dam šansu i drugim igračima. To mi je ideja bila, da li sam pogrešio, to je nebitno, da im dam šansu da osete teren, travu, loptu. Žao mi je Babića, nisam mogao da izvršim šest izmena. Samardžić nije ušao iz ovih razloga, a mogao je. Kao što Katai nije igrao u Tirani - rekao je Stojković.

Nastavio je u istom ritmu.

- Jedno pitanje je bilo oko njega za zagrevanje. Samo trojicu možete da zagrevate. Uvek je tako, ne možete više od tri, to je regulativa UEFA. Da li se on zagrevao 45 minuta, ja to nisam video. Odradio je lakši trening, neće mu škoditi. To su neke varijante, što nije, što jeste. Ako bi on igrao, ne bi igrao mali Maksimović. Ne možete sve da zadovoljite. Pravite neke zamene i izmene na osnovu onoga što vidite. Ja nikada ne zapisujem koga ću menjati, nego šta se dešava na terenu. Ima i trenera koji zapišu u 60. minutu ulaze dvojica, u 75. još dvojica. Drago mi je da je pobedio timski duh Srbije i da se to videlo od prvog do poslednjeg minuta. Važno je da smo ostvarili cilj, borba tek predstoji, ovo je bilo zagrevanje, tek dolazi ono najteže i najlepše, ali bićemo spremni za tu borbu - objasnio je Stojković.

