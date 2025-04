VELIKI USPEH! Srpski "titani" pokorili italijanske "gladijatore"

Milano je ovog vaskršnjeg vikenda bio centar velikog fudbalskog turnira,Sedriano Cup-a, koji je okupio dečake i devojčice iz Francuske, Nemačke, Srbije, Amerike, Italije, Grčke i Libana.

FOTO: Arhiva novosti

Srbiju su na čelu sa vođom ekspedicije Aleksandrom Milenovićem predstavljale dve generacije KMF Mungosa iz Beograda, i to dečaci do 13 godina predvođeni trenerom Milanom Srdanovićem i dečake do 10 godina predvođeni trenerom Ljubišom Milečićem.

Domaćini su se potrudili da Vaskršnji praznici proteku u dobrom druženju, fudbalskom nadmetanju, igrom i navijanjem.

Tribine Sedriano fudbalskog centra su četiri dana izgledale kao tribine utakmica "Serije A" sa bakljama, zastavama, megafonima i energičnim navijačima dok su se deca osećala ni manje ni više nego kao učesnici Lige šampiona.

Ekipa Milana Srdanovića je u teškoj i izazovnoj grupi,kao i neizvesnoj borbi do samog kraja,izborila bronzu protiv italijanske ekipe i to fantastičnim pogotkom Koste Lađevića iz slobodnog udarca. Ekipa u sastavu Bogdan Janković(C), Vuk Gagić (GK),Kosta Lađević,Stefan Janković,Vuk Marić,Aleksandar Stojšić,Edin Saiti,Uroš Anđelković,Vuk Ivanović i Teodor Nikolić,uz samo jednu izmenu na klupi, nošena vernim navijačima iz Beograda izborila je bronzu!

FOTO: Arhiva novosti

Na fudbalskom polju mađih kategorija,Mungosi rođeni 2015-e godine, bez ijednog poraza,osvojili su zlato i izmamili simpatije mnogih protivničkih navijača! Ekipu popularno zvanog Ljube, činili su : Dušan Stojšić(C), Nikola Stojanović,Filip Ivančev, Rastko i Nemanja Todorović,Mihajlo Ivanović,Luka Radojičić,Luka Babić,Ilija Perišić,Matija Jovanović,Relja Pantić,Dušan Đorđević,Đorđe Kaluđerović i Saša Stefanović.

Posebna zahvalnost ide našem Luki Markoviću,nekadašnjem igraču Zvezde,Juventusa,Torina,danas Sedriana,koji je sve vreme bio podrška srpskim ekipama,kako na terenu tako i na tribinama.

FOTO: Arhiva novosti

Kakva je to ekipa Milana Srdanovica i kakvo srce imaju dečaci kategorije U13,govori podatak da od poslednjih deset borbi za bronzu,na domaćim i inostranim turnirima,svih deset su osvojili. Učinak bez greške 10/10.