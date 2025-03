FSS OSTVARIO VELIKU POBEDU: Kapiten Zvezde oblači dres Srbije

FUDBALSKI savez Srbije izvojevao je veliku pobedu van terena, pošto je uspeo da privoli mladog Stefan Gudelja da nosi dres "orlića".

Foto: N.Iljukić

On je štoper i kapiten omladinaca Crvene zvezde, a do sad je odigrao dve utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine do 16 godina.

Ipak, odlučio se da promeni selekciju i u budućnosti nosi dres Srbije. Ovaj fudbaler se stavio na raspolaganje Aleksandru Lukoviću koji vodi naš U19 nacionalni tim, saznaje "Meridian sport".

Podsetimo, defanzivac iz Trebinja je u dosadašnjem delu sezone odigrao 15 utakmica, i upisao gol uz dve asistencije za mladi tim Zvezde. Uskoro bi trebao da potpiše i profesionalni ugovor sa crveno-belima.

