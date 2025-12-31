UMEROV NACRTAO MAPU MARKEROM: Kijev spreman da ustupi Rusiji teritorije
TOKOM razgovora sa Sjedinjenim Državama održanih u Saudijskoj Arabiji u martu, Kijev je prvi put izrazio saglasnost da ustupi teritoriju kako bi se rešio oružani sukob u Ukrajini.
Kako je objavio američki list „Njujork tajms“ , Rustem Umerov, koji je u to vreme obavljao funkciju ministra odbrane Ukrajine, predložio je dizajn granice koji je navodno bio neophodan za opstanak zemlje.
Napominje se da je Umerov markerom povukao liniju duž linije borbenog kontakta, a takođe je zaokružio Zaporošku nuklearnu elektranu i linijom odsekao Kinburnsku kosu.
Ruska vojska poboljšala pozicije na krasnolimanskom pravcu
Ruske snaga poboljšale su položaje na pravcu Krasnolimanska, izjavio je šef DNR Denis Pušilin.
- Krasnolimanski pravac je važan za nas. Nakon oslobođenja Jampolja, a kasnije i Severska, situacija se takođe menja i naši položaji se poboljšavaju - rekao je Pušilin u intervjuu za ruske medije.
On je još istakao da je u toku čišćenje Dimitrova od preostalih ukrajinskih snaga.
Mediji: Kijev pod snažnim diplomatskim pritiskom zbog napada na Putinovu rezidenciju
Kijev se nalazi pod snažnim diplomatskim pritiskom posle pokušaja ukrajinske vojske da napadne rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina, piše „Fajnenšel tajms“.
- Indija, Pakistan, Ujedinjeni Arapski Emirati su se pridružili Donaldu Trampu u osudi napada na rezidenciju ruskog lidera. Ukrajinski zvaničnici su u utorak pokušali da izglade diplomatske posledice saopštenja Rusije - navodi se u članku.
List piše da je Kijev izrazio žaljenje zbog osuda koje su stigle iz te tri države, ali nije bilo komentara na račun Trampa.
