PARTIZAN NASTAVIO SA POBEDAMA: Crno-beli upisali treći trijumf na pripremama (VIDEO)

FUDBALERI Partizana nastavili su da pobeđuju na pripremama na Kipru. Crno-beli su savladali Botev Vratsu sa 1:0 i tako stigli do trećeg trijumfa.

FOTO: FK Partizan

Igora Duljaja može da raduje to što ekipa i dalje nije primila gol, pošto su pobeđeni Mladost Lučani (4:0), Aja Napa (4:0) i pomenuti Botev (1:0).

Partizan je meč počeo u sastavu: Jovanović, Stojković, Marković, De Medina, Antić, Ovusu, Natho, Kalulu, Zahid, Trifunović, Saldanja.

Navijači su imali priliku da od starta susreta na delu vide novajliju Leonarda Ovusua koji je bio asistent za jedini pogodak koji je postigao Mateus Saldanja u 23. minutu.

Crno-beli su postigli još dva pogotka, ali su poništeni zbog ofsajda, ali čini se neopravdano jer igrači tima iz Beograda nisu bili u nedozvoljenim pozicijama.

Korejac Goh i Ekvadorac Kastiljo koji su ušli u nastavku su mogli da imaju sjajan debi za Partizan. Prvi je idealno centrirao, Kastiljo dobro zahvatio loptu, ali je ona otišla preko prečke.

Moglo je do kraja utakmice da bude promene rezultata na obe strane. Ipak, to se nije dogodilo, pa su crno-beli došli do nove pobede na pripremama.

BONUS VIDEO: Vatromet i slavlje "orlova" - Srbija je na EURO nakon 24 godine

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.