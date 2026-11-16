Nurmagomedov napao UFC zvezdu u hotelu, pa završio u zatvoru!

Rođak legendarnog Habiba Nurmagomedova, neporaženi MMA borac Usman Nurmagomedov, osuđen je na šest meseci zatvora zbog učešća u masovnoj tuči u jednom hotelu u Abu Dabiju.

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Njegov sukob sa bivšim šampionom UFC-a Merabom Dvališvilijem izazvao je veliki skandal u svetu borilačkih sportova, a snimci obračuna postali su viralni na društvenim mrežama.

Incident se dogodio u holu hotela „Jas Hilton“, gde je Dvališvili davao intervju uoči rvačkog spektakla organizacije Real Amerikan fristajl. Nurmagomedov mu je prišao sa grupom ljudi i udario ga, posle čega je izbila opšta tuča u kojoj su učestvovali članovi oba tabora.

Gruzijski borac tvrdi da su ga napadači iznenadili s leđa, udarajući njega i njegovog prijatelja Sabu Lazišvilija. Prema njegovim rečima, obezbeđenje ga je držalo dok su napadači nastavljali da ga šutiraju čak i kada je bio na podu. Dvališvili je iz sukoba izašao sa posekotinama i modricama na licu.

Policija je uhapsila deset osoba, a sud u Abu Dabiju izrekao je zatvorske kazne za osmoricu učesnika. Šestorica, među kojima je prema medijskim izveštajima i Usman Nurmagomedov, osuđena su na po šest meseci zatvora i novčane kazne od 300.000 dirhama, odnosno približno 82.000 dolara. Posle izdržavanja kazne biće deportovani iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Posebno je zanimljivo što su još dvojica učesnika dobila iste zatvorske kazne zbog snimanja tuče i objavljivanja snimaka na internetu, čime su prekršili lokalne zakone o privatnosti. Sud je naložio i oduzimanje njihovih telefona i brisanje spornih snimaka. Dvališvili i Lazišvili kažnjeni su sa po 50.000 dirhama i pušteni na slobodu.

Pozadina sukoba leži u dugogodišnjem rivalstvu Gruzina i porodice Nurmagomedov. Dvališvili je u januaru 2025. godine jednoglasnom odlukom sudija pobedio Usmanovog starijeg brata Umara i odbranio titulu šampiona UFC-a u bantam kategoriji. Od tada su odnosi dva tabora bili napeti, a prethodnih meseci zabeležene su i nove verbalne provokacije.

Posledice skandala mogle bi da budu pogubne za karijeru Usmana Nurmagomedova. Neporaženi šampion PFL-a nedavno je postao slobodan borac i pregovarao o mogućem prelasku u UFC, ali je posle zatvorske presude taj transfer doveden u ozbiljnu sumnju. Pod znakom pitanja je i budućnost njegovog brata Umara, koji je već član najpoznatije svetske MMA organizacije.

Predsednik UFC-a Dejna Vajt izrazio je nezadovoljstvo zbog sve češćih incidenata na događajima drugih borilačkih organizacija na kojima učestvuju njegovi borci. Iako su sukobi i provokacije godinama bili deo promocije velikih borbi, slučaj iz Abu Dabija pokazao je koliko ozbiljne posledice mogu da imaju obračuni izvan oktagona.

Uprkos povredama, Dvališvili je nastupio na rvačkom spektaklu u Abu Dabiju, gde je pobedio Marlona Moraesa. Potom je iznenadio javnost porukom da ne želi da podnosi tužbu i da se nada oslobađanju Nurmagomedova i ostalih uhapšenih boraca.