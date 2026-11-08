Srpski džudisti na korak do medalje!
Srpski džudisti još jednom su dokazali da pripadaju samom vrhu sportske scene Starog kontinenta.
Na Evropskom miks prvenstvu održanom u hali „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu, naši mladi borci bili su na korak do medalje i takmičenje završili plasmanom na peto mesto.
- Imajući u vidu izuzetno gust kalendar koji imamo tokom godine, bilo je jako teško pripremiti ekipu i za ovo takmičenje. Iako su veoma istrošeni i umorni, još jednom su dali maksimum i to je videla i publika u hali. Nedostajalo je malo sportske sreće i u meču sa Francuskom a na žalost i sada sa Turskom. Pokazali smo da imamo kvalitet i da njihovo vreme tek dolazi. Zahvalio bih na podršci predsedniku Džudo saveza Srbije Ivanu Todorovu i potpredsedniku Stojanu Vujku, na odličnim uslovima koje imamo što pokazuju rezultati, jer je za nama uspešna godina, najuspešnija do sada. Ne sećam se da smo na jednom Svetskom prvenstvu imali pet borbi za odličje i tri medalje. Spomenuo bih da smo na Ligi šampiona pre dve nedelje sa Crvenom zvezdom osvojili srebro, isto u odlučujućoj borbi, u golden skoru, kao i danas protiv Francuza, tada protiv Pari Sen Žermena. To samo pokazuje da se u Srbiji radi vrhunski džudo - istakao je Bojan Došen, trener reprezentacije Srbije.
Na tatamiju hale Aleksandar Nikolić Orlovi su u prvom meču snage odmerili sa odličnom ekipom Italije 4:2. Uz fantastične Aleksandru Andrić, Borisa Rutovića i Maricu Perišić još jednom je klasu pokazao i teškaš Vidak Maljević i presudio za 4:2 i prolaz dalje u četvrtfinale.
U duelu za ulazak u polufinale sa Francuskom, bilo je nerešeno 3:3. Usled nerešenog rezultata “izvučen je dodatni meč”- ženska superteška kategorija. Milica Žabić uprkos srčanom otporu ovoga puta nije našla rešenje za 50-tak kilograma težu Francuskinju Lee Fontejn.
-Izuzetno težak dan za nas, s obzirom da smo u prethodne dve godine osvajali treće mesto i bili u borbi za medalju. Naš tim je dosta podmlađen, ali to je naša nova snaga. Očekivali smo medalju, očekivali smo treće mesto Iiborili smo se. Htela bih da zahvalim svakom od takmičara koji se danas borio -istakla je Milica Žabić, reprezentativka Srbije.
Nesrećni poraz od Francuza srpske džudiste usmerio je u repasaž, gde se do borbe za bronzano odličje stiglo preko nimalo naivne selekcije Mađarske, koja je bukvalno pregažena 4:0. Pobede su zabeležili Milica Žabić, Boris Rutović, Igor Vračar i Marica Perišić.
-Bilo je jako malo vremena da se osvežimo posle uspeha na Svetskom prvenstvu, ali smo dali sve od sebe kao i tada. Nije bilo medalja, ali je bilo dobro. Nismo se sastali ni sa Gruzijom ni sa Rusijom, oni sa kojima smo radili su bili jaki i konkurentni. Bilo je jako napeto rekao je Boris Rutović.
Marica Perišić još jednom je blistala i na tatamiju Evropskog miks prvenstva zabeležila sve pobede.
-Naravno da možemo da procenimo ovaj nastup kao uspeh. Polovina ekipa je veoma mlada. Mislim da smo se stvarno borili kao lavovi, dali sve od sebe iz meča i meč ,ovo je što se mene tiče preveliki uspeh i drago mi je što smo imali domaću publiku da nas podrži istakla je reprezentativka Srbije, Marica Perišić.
Osvajači medalja: 1.Rusija, 2 Gruzija, 3. Francuska 3. Turska
OSMINA FINALA
Italija - Srbija 2:4
Mađarska - Belorusija 4:2
Francuska - Rumunija 4:2
Austrija - Ukrajina 4:3
Turska - Grčka 4:0
ČETVRTFINALE
Gruzija - Mađarska 2:2
Srbija - Francuska 3:4
Rusija - Austrija 4:0
Nemačka - Turska 1:4
REPASAŽ
Mađarska - Srbija 0:4
Austija - Nemačka 1:4
POLUFINALE
Gruzija - Francuska 4:3
Rusija - Turksa 4:0
ZA BRONZU
Nemačka - Francuska 2:3
FINALE
Gruzija - Rusija 1:4
Preporučujemo
To je naša realnost! Stanojević zagrmeo posle teškog poraza Partizana
08. 11. 2026. u 19:02
Pogledajte kako je Mačva drugi put utišala Humsku: Knežević kaznio Partizan (VIDEO)
08. 11. 2026. u 17:50 >> 17:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Jokić najavio spektakl: "Možda stignem do tripl-dabla, biće sjajno"
Nikola Jokić ponovo je privukao pažnju izjavama pred naredni duel Denver Nagetsa, a ovog puta govorio je o razlikama između evropske i američke košarke, kao i o kvalitetu NBA lige.
07. 11. 2026. u 10:34
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)