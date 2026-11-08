Srpski džudisti na korak do medalje!

Srpski džudisti još jednom su dokazali da pripadaju samom vrhu sportske scene Starog kontinenta.

Foto: DžSS

Na Evropskom miks prvenstvu održanom u hali „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu, naši mladi borci bili su na korak do medalje i takmičenje završili plasmanom na peto mesto.



- Imajući u vidu izuzetno gust kalendar koji imamo tokom godine, bilo je jako teško pripremiti ekipu i za ovo takmičenje. Iako su veoma istrošeni i umorni, još jednom su dali maksimum i to je videla i publika u hali. Nedostajalo je malo sportske sreće i u meču sa Francuskom a na žalost i sada sa Turskom. Pokazali smo da imamo kvalitet i da njihovo vreme tek dolazi. Zahvalio bih na podršci predsedniku Džudo saveza Srbije Ivanu Todorovu i potpredsedniku Stojanu Vujku, na odličnim uslovima koje imamo što pokazuju rezultati, jer je za nama uspešna godina, najuspešnija do sada. Ne sećam se da smo na jednom Svetskom prvenstvu imali pet borbi za odličje i tri medalje. Spomenuo bih da smo na Ligi šampiona pre dve nedelje sa Crvenom zvezdom osvojili srebro, isto u odlučujućoj borbi, u golden skoru, kao i danas protiv Francuza, tada protiv Pari Sen Žermena. To samo pokazuje da se u Srbiji radi vrhunski džudo - istakao je Bojan Došen, trener reprezentacije Srbije.

Na tatamiju hale Aleksandar Nikolić Orlovi su u prvom meču snage odmerili sa odličnom ekipom Italije 4:2. Uz fantastične Aleksandru Andrić, Borisa Rutovića i Maricu Perišić još jednom je klasu pokazao i teškaš Vidak Maljević i presudio za 4:2 i prolaz dalje u četvrtfinale.

U duelu za ulazak u polufinale sa Francuskom, bilo je nerešeno 3:3. Usled nerešenog rezultata “izvučen je dodatni meč”- ženska superteška kategorija. Milica Žabić uprkos srčanom otporu ovoga puta nije našla rešenje za 50-tak kilograma težu Francuskinju Lee Fontejn.

-Izuzetno težak dan za nas, s obzirom da smo u prethodne dve godine osvajali treće mesto i bili u borbi za medalju. Naš tim je dosta podmlađen, ali to je naša nova snaga. Očekivali smo medalju, očekivali smo treće mesto Iiborili smo se. Htela bih da zahvalim svakom od takmičara koji se danas borio -istakla je Milica Žabić, reprezentativka Srbije.

Nesrećni poraz od Francuza srpske džudiste usmerio je u repasaž, gde se do borbe za bronzano odličje stiglo preko nimalo naivne selekcije Mađarske, koja je bukvalno pregažena 4:0. Pobede su zabeležili Milica Žabić, Boris Rutović, Igor Vračar i Marica Perišić.

-Bilo je jako malo vremena da se osvežimo posle uspeha na Svetskom prvenstvu, ali smo dali sve od sebe kao i tada. Nije bilo medalja, ali je bilo dobro. Nismo se sastali ni sa Gruzijom ni sa Rusijom, oni sa kojima smo radili su bili jaki i konkurentni. Bilo je jako napeto rekao je Boris Rutović.

Marica Perišić još jednom je blistala i na tatamiju Evropskog miks prvenstva zabeležila sve pobede.

-Naravno da možemo da procenimo ovaj nastup kao uspeh. Polovina ekipa je veoma mlada. Mislim da smo se stvarno borili kao lavovi, dali sve od sebe iz meča i meč ,ovo je što se mene tiče preveliki uspeh i drago mi je što smo imali domaću publiku da nas podrži istakla je reprezentativka Srbije, Marica Perišić.

Osvajači medalja: 1.Rusija, 2 Gruzija, 3. Francuska 3. Turska

OSMINA FINALA

Italija - Srbija 2:4

Mađarska - Belorusija 4:2

Francuska - Rumunija 4:2

Austrija - Ukrajina 4:3

Turska - Grčka 4:0

ČETVRTFINALE

Gruzija - Mađarska 2:2

Srbija - Francuska 3:4

Rusija - Austrija 4:0

Nemačka - Turska 1:4

REPASAŽ

Mađarska - Srbija 0:4

Austija - Nemačka 1:4



POLUFINALE

Gruzija - Francuska 4:3

Rusija - Turksa 4:0

ZA BRONZU



Nemačka - Francuska 2:3

FINALE

Gruzija - Rusija 1:4