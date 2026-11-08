Fudbal

HAOS U HUMSKOJ! Sukob sportskog direktora Partizana i trenera Mačve (VIDEO)

У. Ћ.

08. 11. 2026. u 20:49

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Sukob se dogodio odmah pošto je glavni arbitar Milan Ilić svirao kraj meča.

ХАОС У ХУМСКОЈ! Сукоб спортског директора Партизана и тренера Мачве (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Poraz od Mačve (2:1) na domaćem terenu dodatno je uzdrmao Partizan, a nezadovoljstvo posle nove blamaže u Humskoj prenelo se i na teren.

Odmah po završetku utakmice 15. kola Superlige Srbije, kada je sudija Milan Ilić označio kraj susreta, došlo je do verbalnog sukoba direktora Partizana Radosava Petrovića i trenera Mačve Nemanje Glušice.

U jednom trenutku reagovao je i Aleksandar Stanojević, koji je dotrčao kako bi razdvojio dvojicu aktera. Međutim, ni trener crno-belih nije izbegao raspravu, pošto je ušao u verbalni sukob sa jednim članom stručnog štaba gostujuće ekipe.

Tako su ružne scene obeležile završnicu utakmice u kojoj je Partizan doživeo još jedan bolan udarac. Kako je izgledao sukob na terenu posle utakmice, pogledajte u snimku.

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