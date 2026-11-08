SAUDIJSKA ARABIJA BRUTALNO RAZARA JEMENSKE POLOŽAJE: Ne ostaje kamen na kamenu, ovome se niko nije nadao
JEMENSKE oružane snage saopštile su da su izvele šest raketnih i dronskih operacija protiv ciljeva u Saudijskoj Arabiji, nakon saudijskih vazdušnih udara na selo istočno od Sane, u kojima su poginule 33 osobe, a 39 je ranjeno.
Time je došlo do nove eskalacije sukoba nakon smrtonosnog napada na civile, prenosi Tasnim.
Saudijski borbeni avioni bombardovali su selo el Šarija u okrugu Bani Hušajš, istočno od Sane, a u napadu je stradao veliki broj civila, izjavio je portparol Ministarstva zdravlja Jemena Anis el Asbahi.
On je naveo da je broj poginulih dostigao 33, među kojima je osam žena i 13 dece, dok je još 39 osoba ranjeno i nalazi se na lečenju.
Napad na stambeno područje izazvao je veliku humanitarnu tragediju, a najveći teret saudijske vojne akcije podneli su civili.
Kao odgovor na saudijski napad, Oružane snage Jemena saopštile su da su izvele šest vojnih operacija usmerenih na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, koristeći balističke i krstareće rakete, kao i bespilotne letelice.
Nakon toga, eksplozije su prijavljene u nekoliko delova kraljevine, uključujući Rijad i Nadžran, dok su u oba područja aktivirane sirene za vazdušnu opasnost.
Rojters je takođe izvestio da se u saudijskoj prestonici čulo nekoliko eksplozija.
U međuvremenu, portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom potvrdio je da su Oružane snage Jemena ispalile dve balističke rakete u pravcu Rijada.
Portparol je tvrdio da su saudijski sistemi protivvazduhoplovne odbrane presreli i uništili obe rakete, ponovivši tvrdnje koalicije iz ranijih incidenata.
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