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SAUDIJSKA ARABIJA BRUTALNO RAZARA JEMENSKE POLOŽAJE: Ne ostaje kamen na kamenu, ovome se niko nije nadao

С.А.М.

08. 11. 2026. u 20:46

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JEMENSKE oružane snage saopštile su da su izvele šest raketnih i dronskih operacija protiv ciljeva u Saudijskoj Arabiji, nakon saudijskih vazdušnih udara na selo istočno od Sane, u kojima su poginule 33 osobe, a 39 je ranjeno.

САУДИЈСКА АРАБИЈА БРУТАЛНО РАЗАРА ЈЕМЕНСКЕ ПОЛОЖАЈЕ: Не остаје камен на камену, овоме се нико није надао

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Time je došlo do nove eskalacije sukoba nakon smrtonosnog napada na civile, prenosi Tasnim.

Saudijski borbeni avioni bombardovali su selo el Šarija u okrugu Bani Hušajš, istočno od Sane, a u napadu je stradao veliki broj civila, izjavio je portparol Ministarstva zdravlja Jemena Anis el Asbahi.

On je naveo da je broj poginulih dostigao 33, među kojima je osam žena i 13 dece, dok je još 39 osoba ranjeno i nalazi se na lečenju.

Napad na stambeno područje izazvao je veliku humanitarnu tragediju, a najveći teret saudijske vojne akcije podneli su civili.

Kao odgovor na saudijski napad, Oružane snage Jemena saopštile su da su izvele šest vojnih operacija usmerenih na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, koristeći balističke i krstareće rakete, kao i bespilotne letelice.

Nakon toga, eksplozije su prijavljene u nekoliko delova kraljevine, uključujući Rijad i Nadžran, dok su u oba područja aktivirane sirene za vazdušnu opasnost.

Rojters je takođe izvestio da se u saudijskoj prestonici čulo nekoliko eksplozija.

U međuvremenu, portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom potvrdio je da su Oružane snage Jemena ispalile dve balističke rakete u pravcu Rijada.

Portparol je tvrdio da su saudijski sistemi protivvazduhoplovne odbrane presreli i uništili obe rakete, ponovivši tvrdnje koalicije iz ranijih incidenata.

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