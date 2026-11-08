Navaro pred istorijski meč: Trener Zvezde imao je poruku i za navijače!

Crveno-beli dočekuju Slovan iz Bratislave.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde u nedelju od 18 časova, u dvorani "Aleksandar Nikolić" prvi put u istoriji dočekuje slovački tim u regionalnom takmičenju.

- Očekuje nas utakmica protiv dobrog tima, koji je već zabeležio tri pobede. Igraju brzo, sa puno šuteva za tri poena. Sa druge strane, mi nismo imali previše vremena posle vrlo zahtevne utakmice u Atini – imali smo samo jedan trening u nedelju tokom dana - rekao je Ibon Navaro, trener Zvezde, uoči utakmice protiv Slovana iz Bratislave u ABA ligi.

Španski stručnjak je nastavio u istom tonu:

- Zna se recept za dobar meč, čvrsto, pametno, sa dosta energije. Pozivam i naše navijače da dođu, pomognu nam i pruže podršku - istakao je Navaro za klupski sajt.

Zvezdin kapiten Ognjen Dobrić, koji je nedavno proslavio 32. rođendan, smatra da je Slovan iskusan tim, koji vodi trener sa ovih prostora (Dejan Jakara) i zna ABA ligu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Igraju brzo sa dosta trčanja i poseda. Uz sve to, menjaju odbrane i moraćemo mudro da odigramo ovu utakmicu. Jesmo u dobrom ritmu, ali smo se i dosta potrošili u Atini, pa pozivam naše Zvezdaše da dođu i bodre nas u ponedeljak uveče – nama ta podrška jako znači - poručio je Dobrić.

Crvena zvezda je u A grupi ABA lige trenutno treća sa skorom 4-1, dok Slovan ima pobedu manje (3-2) i zauzima petu poziciju.

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