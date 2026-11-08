Spektakl na Old Trafordu! Junajted gubio 2:4, pa u 90+7. minutu šokirao Vilu (VIDEO)
Tim Majkla Kerika se posle 10. kola nalazi u zoni ispadanja sa svega osam bodova.
Fudbaleri Mančester junajteda i Aston Vile odigrali su jednu od najuzbudljivijih utakmica sezone u Premijer ligi, pošto su u 10. kolu na „Old Trafordu“ remizirali rezultatom 4:4 (2:2).
Domaćin je u završnici gubio sa dva gola razlike, ali je uspeo da izbegne poraz zahvaljujući pogocima rezervista Džošue Zirkzea i Patrika Dorgua.
Gosti iz Birmingema šokirali su navijače Junajteda već na početku susreta. Alison je u drugom minutu zatresao mrežu posle dodavanja Džona Mekgina, da bi samo dva minuta kasnije Nikolas Džekson doneo Vili prednost od 2:0.
Ipak, ekipa sa „Old Traforda“ brzo je uspela da se vrati u igru.
Bruno Fernandeš je u 16. minutu realizovao penal, a potpuni povratak domaćih režirao je Juri Tilemans, koji je u 44. minutu iskoristio asistenciju Nusira Mazrauija za 2:2.
Aston Vila je, međutim, ponovo preuzela kontrolu na početku drugog poluvremena.
Mekgin je u 48. minutu sa bele tačke vratio prednost gostima, dok je Leon Gorecka pet minuta kasnije, posle dodavanja Džeksona, pogodio za 4:2.
Delovalo je da će tim iz Birmingema odneti ceo plen iz Mančestera, ali su domaći u finišu priredili novi povratak. Zirkze, koji je u igru ušao u 83. minutu, smanjio je na 4:3 u drugom minutu nadoknade, a asistent kod tog pogotka bio je Dorgu.
Upravo je danski fudbaler postao junak Junajteda. U sedmom minutu nadoknade iskoristio je dodavanje Fernandeša i postavio konačnih 4:4, čime je sprečio poraz domaćina u utakmici za pamćenje.
Na kraju, "crveni đavoli" su ponovo ostali bez sva tri boda, a poslednju pobedu u prvenstvu zabeležili su 30. avgusta, kada je na "Old Trafordu" pao Ipsvič u drugom kolu. Tim Majkla Kerika je posle 10. kola u zoni ispadanja, prvi ispod crte, sa samo osam bodova, dok je Aston Vila deseta sa 13 poena.
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