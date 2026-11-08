Srbin je u velikoj formi: Dušan Vlahović odigrao nestvarno poluvreme (VIDEO)

NAPADAČ Bešiktaša igra sjajno.

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Partije koje u poslednje vreme pruža Dušan Vlahović mogu da raduju Veljka Paunovića pred utakmice reprezentacije Srbije.

Sjajni napadač je postigao dva gola za poluvreme za Bešiktaš. Najpre je mrežu rivala pogodio u 20. minutu posle asistencije Leandra Trosara.

GOL | Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği ⚽️ 20' Vlahovic https://t.co/xi5gca6Y4g — Goller Cepte (@gollercepte_tv) November 8, 2026

Belgijanac mu je namestio i drugi pogodak koji je dao u idealnom trenutku, u 45. minutu i tako odveo crno-bele na 2:0 protiv Genčlerbirligija.

GOL | Beşiktaş 2-0 Gençlerbirliği ⚽️ 45' Vlahovic https://t.co/1xpvgdS5N2 — Anında Goller (@anindagoller12) November 8, 2026

Vlahović je sa ova dva gola stigao do brojke od devet u prvenstvu Turske i bolji od njega je samo napadač Ameda Gift Orban.

Srpski fudbaler je bio strelac i u prošlom kolu u remiju Bešiktaša sa Kasimpašom (2:2).

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