Fudbal

Srbin je u velikoj formi: Dušan Vlahović odigrao nestvarno poluvreme (VIDEO)

Ч. В.

08. 11. 2026. u 20:18

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NAPADAČ Bešiktaša igra sjajno.

Србин је у великој форми: Душан Влаховић одиграо нестварно полувреме (ВИДЕО)

FOTO: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Partije koje u poslednje vreme pruža Dušan Vlahović mogu da raduju Veljka Paunovića pred utakmice reprezentacije Srbije.

Sjajni napadač je postigao dva gola za poluvreme za Bešiktaš. Najpre je mrežu rivala pogodio u 20. minutu posle asistencije Leandra Trosara.

Belgijanac mu je namestio i drugi pogodak koji je dao u idealnom trenutku, u 45. minutu i tako odveo crno-bele na 2:0 protiv Genčlerbirligija.

Vlahović je sa ova dva gola stigao do brojke od devet u prvenstvu Turske i bolji od njega je samo napadač Ameda Gift Orban.

Srpski fudbaler je bio strelac i u prošlom kolu u remiju Bešiktaša sa Kasimpašom (2:2). 

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