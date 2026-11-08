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Noris pokorio Brazil: Titula Mercedesu posle pet godina! (VIDEO)

С. С.

08. 11. 2026. u 20:17

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Održana Velika nagrada Brazila u Formuli 1.

Норис покорио Бразил: Титула Мерцедесу после пет година! (ВИДЕО)

AP Photo/Ettore Chiereguini

Lando Noris, vozač Meklarena, pobedio je u trci za Veliku nagradu Brazila u nedelju predveče i to ispred Maksa Ferstapena i Isaka Hađara.

Prošlogodišnji šampion Formule 1 je u intenzivnoj trci sa promenljivim uslovima za vožnju gde je bilo i kišovito i suvo i klizavo uspeo da odveze jednu hrabru i kvalitetnu trku i da potpuno zasluženo odnese trijumf.

Četvrti i peti su bili Rasel i Antoneli, potom slede Pjastri, Loson, Lekler, Hamilton, dok je Top 10 kompletirao Niko Hulkenberg.

Foto: AP Photo/Andre Penner

Umalo je bez bodova ostao Arvid Lindblad koji je imao sjaju trku, kao i Fernando Alonso, a slede potom Kolapinto, Gasli, Albon, Bortoleto, Berman, Peres, Sajns i 20. je bio Kamara kome je ovo bio debi u "najbržem letećem cirkusu" na svetu.

Trku nisu završili Lens Strol i Valteri Botas.

Ovo je treća pobeda Landa Norisa u 2026. godini!

TITULA ZA MERCEDES POSLE PET GODINA

Posle pet godina je ekipa Mercedesa uspela da se popne na krov Formule 1.

Andrea Kimi Antoneli je na prošloj trci obezbedio šampionsku titulu u konkurenciji vozača, a sada su uspeli da matematički obezbede duplu krunu.

Pošto su Rasel i Antoneli trku za VN Brazila završili na pozicijama 4 i 5 ovo znači da je Mercedes i zvanično konstruktorski šampion sveta u Formuli 1 za 2026. godinu.

Oni imaju 652 boda ukupno, dok drugoplasirani Ferari ima 512 bodova i do kraja sezone ostalo je još tri trke pa niko ne može da ih sustigne.

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