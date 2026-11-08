Fudbal

Stojan Vujko svečano otvorio Miks EP!

С. С.

08. 11. 2026. u 20:37

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Srpski džudisti blistali na šampionatu Starog kontinenta.

Стојан Вујко свечано отворио Микс ЕП!

Foto: DžSS

Laslo Tot predsednik Evropske džudo unije čestitao je domaćinina na još jednom odličnoj organizaciji dok je Stojan Vujko potpredsednik Džudo saveza Srbije svečano otvorio Evrospko miks prvenstvo.

- Ponosni smo jer je  naš grad i naša zemlja još jednom centar vrhunskog džudoa, okupljajući ono najbolje što naš sport ima da ponudi – elitu boraca koji inspirišu svojim trudom, disciplinom i veštinom. Evropska džudo unija i Džudo savez Srbije uložili su ogroman trud da obezbede vrhunske uslove za ovo takmičenje, dok ste vi dragi sportisti prešli dug put odricanja da biste danas bili ovde. Želim vam da na ovom prvenstvu prikažete svoje najbolje borbe, da vas povrede zaobiđu i da sa ponosom branite boje svojih država. Pored sportskih rezultata, želim da iz Beograda i Srbije ponesete nova prijateljstva i najlepše  uspomene - istakao je Stojan Vujko.

Osvajači medalja: 1.Rusija,2 Gruzija, 3. Francuska 3. Turksa 

OSMINA FINALA
Italija - Srbija 2:4 
Mađarska - Belorusija 4:2
Francuska - Rumunija 4:2
Austrija - Ukrajina 4:3
Turska - Grčka 4:0

ČETVRTFINALE

Gruzija - Mađarska 2:2
Srbija - Francuska 3:4
Rusija - Austrija 4:0
Nemačka - Turska 1:4

REPASAŽ
Mađarska - Srbija 0:4
Austija - Nemačka 1:4


POLUFINALE
Gruzija - Francuska 4:3
Rusija - Turksa 4:0

ZA BRONZU
Srbija - Turska 1:4
Nemačka - Francuska 2:3

FINALE
Gruzija - Rusija 1:4

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