NIKOLIĆ SA STUDENTSKE LISTE OTKRILA KO TRENUTNO BIRA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE: "Nismo mi partijski sistem"

BUDUĆA poslanica Studentske liste u Skupštini Srbije Mirjana Nikolić izjavila je danas FoNetu, govoreći o načinu odlučivanja o budućim kadrovskim predlozima, da se trenutno čekaju odluke studentskih tela, koja se usaglašavaju na nivou svih univerzitetskih centara u zemlji.

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Mirjana Nikolić je navela da pretpostavlja da postoji i komunikacija studenata sa pojedinačnim profesorima, a da očekuje da će i sami kandidati na kraju imati priliku da iznesu mišljenje o predlozima.

- Ako oni daju predlog određene osobe za predsednika Skupštine, jedan od dokumenata koji taj predloženi predsednik Skupštine mora da priloži jeste i saglasnost - navela je Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Istakla je da predstavnici Studentske liste neće osporavati odluke studentskih tela, ali da je važno i da osobe koje budu predložene prihvate kandidaturu i preuzimanje buduće funkcije. - Nismo mi partijski sistem da sad studenti kažu: 'Morate to da uradite' - rekla je Mirjana Nikolić.

Ona je navela da su budući poslanici već imali sastanak na kojem su razmatrali pitanja u vezi sa konstituisanjem parlamenta i ocenila da je dobro što postoji veliki broj pitanja na koja stižu konstruktivni odgovori kako bi kandidati za poslanike bili spremni za preuzimanje funkcije.

Mirjana Nikolić je istakla da se predstavnici Studentske liste pripremaju se za konstitutivnu sednicu Narodne skupštine, zakazanu za 17. novembar, kroz upoznavanje sa skupštinskim Poslovnikom, pravima i obavezama poslanika i procedurama koje ih očekuju. Budući da će sednicom predsedavati najstariji narodni poslanik, ona je rekla da će on i dati ton početku rada novog saziva parlamenta i celom procesu.

"Pretpostavljamo da će ovo biti najgledanija konstitutivna sednica"

Nakon toga bi Studentska lista trebalo da predloži svog kandidata za predsednika Skupštine. - Pretpostavljamo da će ovo biti najgledanija konstitutivna sednica maltene od kada parlament postoji, jer očekivanja javnosti su velika - kazala je Mirjana Nikolić. Predsednica Skupštine Srbije u dosadašnjem sazivu Ana Brnabić zakazala je danas konstitutivnu sednicu parlamenta u novom sazivu za 17. novembar, najavivši da će predsedavati poslanik liste Srpske napredne stranke Stojan Radenović, koji je i do sada imao poslanički mandat.

Nakon toga bi Studentska lista trebalo da predloži svog kandidata za predsednika Skupštine. - Pretpostavljamo da će ovo biti najgledanija konstitutivna sednica maltene od kada parlament postoji, jer očekivanja javnosti su velika - kazala je Mirjana Nikolić. Predsednica Skupštine Srbije u dosadašnjem sazivu Ana Brnabić zakazala je danas konstitutivnu sednicu parlamenta u novom sazivu za 17. novembar, najavivši da će predsedavati poslanik liste Srpske napredne stranke Stojan Radenović, koji je i do sada imao poslanički mandat.

(Alo)