Politika

VUKŠA DRAGOVIĆ OBJAVIO SNIMAK I RAZOTKRIO RAZLIKU: Ovako izgleda pravi zvučni top, ono u Srbiji bila je simulacija (VIDEO)

В.Н.

08. 11. 2026. u 16:45

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VUKŠA Dragović se oglasio na društvenoj mreži Iks, gde je objavio video na kojem se vidi kako stvarno izgleda upotreba "zvučnog topa".

ВУКША ДРАГОВИЋ ОБЈАВИО СНИМАК И РАЗОТКРИО РАЗЛИКУ: Овако изгледа прави звучни топ, оно у Србији била је симулација (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/BladeoftheSun

- Evo kako izgleda upotreba zvučnog topa...

Ono što smo mi imali je simulacija i namerno pokretanje stampeda od strane nevladinih organizacija sa ciljem izazivanja građanskog rata - napisao je on.

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