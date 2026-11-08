USTAŠKI POKLIČ ZAVIJORIO SE U SRCU NEMAČKE: „ZA DOM SPREMNI“ na Tompsonovom koncertu, vlasti pod pritiskom (VIDEO)

NA KONCERTU hrvatskog pevača poznatog po promociji ustaštva, Marka Perkovića Tompsona u subotu uveče u Štutgartu deo publike isticao je, pored hrvatskih zastava, zastave i šalove sa neofašističkim simbolima, uključujući ustaški pozdrav "Za dom spremni", javljaju danas nemački mediji.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ Gordan Panić/ bg

Na pojedinim zastavama i šalovima bio je ispisan pozdrav "Za dom spremni", koji je bio zvanični pozdrav ustaškog pokreta tokom Drugog svetskog rata, prenosi Velt.

Dve zastave sa tim pozdravom bile su jasno istaknute na tribinama dvorane. Svih 6.500 ulaznica za koncert u dvorani "Porše arena" prodato je, prema navodima organizatora in.Stuttgart, u roku od tri sata.

Organizatori su naveli da, uprkos kritikama na račun pevača, nije postojao pravni osnov za raskid ugovora o zakupu dvorane.

Dnevnik "Štutgarter cajtung" preneo je da je gradska uprava u Štutgartu saopštila da nije bilo pravne osnove za zabranjivanje koncerta, što su tražili predstavnici nekoliko stranaka u gradskoj skupštini, ali da "određene pesme neće da budu dopuštene".

List je, takođe, naveo da su vlasti pratile koncert i da je u dvorani bio prisutan službeni prevodilac.

U Stuttgartu u Porsche areni ori se Bojna Čavoglave 🇭🇷 Thompson ❤️ https://t.co/pULUHYeT0q — Ivana Ašprijan 🇭🇷 (@IvanaAsprijan) November 7, 2026

List navodi i da je Tompsonov menedžment zatražio dozvolu za održavanje još jednog koncerta u Štutgartu u znatno većoj "Hans Martin Šlejer" dvorani koja prima do 15.000 posetilaca, ali da će dozvola da zavisi od procene kako je protekao jučerašnji koncert u "Porše areni".

Istovremeno, u Frankfurtu je vladajuća Hrišćansko-demokratska unija povukla prvobitne rezerve prema održavanju Tompsonovog koncerta u tom gradu 13. novembra, nakon što je organizator obećao da neće biti izvođene pesme spornog sadržaja.

(Blic)