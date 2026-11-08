Jeziv prizor na meču bivših rivala Zvezde! Navijači pali sa tribine! (FOTO)
Sudija momentalno prekinuo meč.
Fudbalska utakmica Tromse - Bode Glimt prekinuta je u 41. minutu zbog ozbiljne nesreće na gostujućoj tribini, kada je deo konstrukcije popustio, a navijači učesnika Lige šampiona propali kroz nju.
Čuvar mreže gostujućeg tima, Nikita Hajkin signalizirao je sudiji Olu Hoberu Nilsenu, koji je zaustavio duel istog trenutka, posle čega je nastala evakuacija navijača na tom delu stadiona.
Policija je potvrdila da su dve osobe pale kroz tribinu, dok su ukupno četiri navijača pregledali medicinski radnici. Jedna osoba prevezena je u bolnicu, ali je, prema informacijama kluba, bila svesna.
- Jedna osoba je prevezena u bolnicu, dok su ostali pregledani na licu mesta i deluje da su dobro - rekao je Simen Pedersen, portparol Bode Glimta za norveški javni servis NRK.
Na tabeli norveške elite, Bode deli prvo mesto sa liderom Vikingom, jer imaju po 62 boda iz 26 odigranih mečeva. Tromse je na šestoj poziciji sa 40 poena.
Inače, Crvena zvezda je u prošlosti imala priliku protiv oba ova kluba. Sa Tromseom se sastala 2005. godine u grupnoj fazi UEFA kupa i bila poražena 1:3, dok je Bode Glimt eliminisala u plejofu istorijske utakmice za plasman u Ligu šampiona.
Na severu Evrope, Beograđani su poraženi 1:2, a revanš na Marakani pripao je domaćinu sa 2:0, golovima Bruna Duartea i Uroša Spajića.
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