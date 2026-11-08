Kapiten Zvezde, svojevremeno i Vojvodine, bio je na udaru Firme tokom derbija Super lige Srbije
Mirko Ivanić u centru pažnje.
Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić našao se na udaru navijača Vojvodine tokom derbija 15. kola Superlige Srbije na stadionu „Karađorđe“, gde su ga pristalice novosadskog kluba prozivale tokom utakmice.
Ivanić je posebno zanimljiva figura u ovom susretu, s obzirom na to da je pre dolaska na „Marakanu“ nosio dres Vojvodine i ostavio značajan trag u klubu iz Novog Sada.
Za Vojvodinu je odigrao 73 utakmice, postigao 23 gola i zabeležio 11 asistencija. U dresu Crvene zvezde njegov učinak je još impresivniji – na 308 mečeva upisao je 102 pogotka i 72 asistencije.
Tako se nekadašnji fudbaler Vojvodine, koji je u međuvremenu izrastao u jednog od ključnih igrača Crvene zvezde, sada našao na suprotnoj strani od navijača pred kojima je nekada igrao.
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