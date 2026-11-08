Politika

ŠEŠELJ UPOZORIO NOVU VLAST: Lider radikala otkrio zbog čega SL može pasti do leta

Novosti online

08. 11. 2026. u 19:31

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Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj je upozorio novu vlast da, ako uvedu sankcije Rusiji, pade njihova vlada do leta.

ШЕШЕЉ УПОЗОРИО НОВУ ВЛАСТ: Лидер радикала открио због чега СЛ може пасти до лета

Foto: N. Skenderija

Podsetio je na reči komesarke EU za proširenje Marte Kos da EU želi prvenstveno usklađivanje spoljne politike

- Znači, prvo što oni traže, to su sankcije Rusiji. A, ovi neka znaju, ako uvedu sankcije Rusiji, gotovo je - pade njihova vlada do leta - kazao je Šešelj za Informer TV.

Krečenje murala Ratku Mladiću i grafita ’Kad se vojska na Kosovo vrati’ je sramotno, kazao je predsednik SRS.

- Pogađa me ta ljudska glupost, pogađa me taj atavizam koji se javlja kod nekih ljudi, ta mržnja. To rade plaćenici, za sitan novac. To radi najgori ološ. To je strašno uvredljivo, to razdire dušu svakog Srbina. Sa ponosom uvek, kad vidim ’Kad se vojska na Kosovo vrati’, pročitam ponovo. Pa vratiće se jednog dana. Meni je to jedna od najdražih pesama — ’Ječam žela Kosovka devojka’, koju su komunisti falsifikovali, pa kao: ’svatovski ga konji pozobali’. Nisu svatovski, nego junački vrani konji hrabre srpske vojske. Kad se vojska na Kosovo vrati — vratiće se - rekao je Šešelj za Informer TV.

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