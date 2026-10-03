CECA RAŽNATOVIĆ ODUŠEVILA BERLIN: Pred pet hiljada ljudi u velikoj prestižnoj dvorani priredila veče za pamćenje (FOTO)
NAJVEĆA balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović održala je večeras veliki solistički koncert u Berlinu, u prestižnoj dvorani "Uber Eats Music Hall" gde u je pet hiljada ljudi dočekalo gromoglasnim aplauzom i ovacijama.
Dvorana je rasprodata do poslednjeg mesta, a čim se Ceca pojavila pred publikom, usledili su gromoglasan aplauz i vrisak hiljada fanova koji su je dočekali na nogama.
Prvi taktovi „Oproštajne večere“ označili su početak koncerta i uneli prepoznatljivu emociju u prepunu dvoranu.
Ceca se odmah po izlasku na binu obratila publici i poželela im dobrodošlicu, posebno pozdravivši one koji su zbog koncerta doputovali iz drugih gradova i država. Najavila je veče puno dobre energije, a potom započela koncert uz jedan od svojih velikih hitova.
- Dobro veče, Berlin i dragi moji ljudi koji ste došli iz ostalih gradova i država. Biće nam lepo večeras, obećavam vam! Nadam se da ćete uživati, to nam je bio i cilja, zato smo i ovde svi zajedno. Krećemo odmah veselo.
Berlinska publika od samog početka peva uglas sa balkanskom zvezdom, dok hiljade ljudi podignutih telefona beleže svaki trenutak.
U ovoj dvorani prethodno su nastupala brojna velika imena svetske muzičke scene, među kojima Bob Dilan, Džejson Derulo, Maklmor, Erika Badu, Kalid, Tajla i mnogi drugi.
Sudeći po dočeku, publika u Berlinu je cele noći uživala uz njene velike hitove.
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