"MAGLA" BEND POMERIO GRANICE U KRAGUJEVCU: Publika ni posle kraja nije želela da ode (FOTO)

"MAGLA" bend je sinoć pred više od pet hiljada ljudi ispunila halu "Jezero" u Kragujevcu do poslednjeg mesta i priredila koncert koji će publika dugo pamtiti.

Foto: Nemanja Ilinčić i isostudio.rs

Od prvog do poslednjeg tona, dvorana je pevala sa Vladom Savićem, a posebno oduševljenje izazvao je izlazak Breskvice, sa kojom je izveo pesmu „Ko si ti“.

Koliko publika voli „Maglu“, pokazali su i brojni emotivni susreti posle koncerta, a jedna devojčica je za Vladu napravila identične majice za njih dvoje, koju je pevač odmah obukao. Foto: Nemanja Ilinčić i isostudio.rs

Ipak, najbolji dokaz atmosfere usledio je na samom kraju. Iako je koncert završen, više od 5.000 ljudi nije želelo da napusti halu. Uz upaljena svetla, publika je nastavila da peva u glas, dok se bend vratio na scenu da primi još jedan veliki aplauz.

Kragujevac je tako pokazao da neke muzičke večeri jednostavno moraju da se dožive uživo, jer ih je šteta slušati iz tuđeg prepričavanja.

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