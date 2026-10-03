DAĆEMO SVE OD SEBE: Viki Miljković prihvatila da bude mentorka Stojinom sinu (FOTO)
U VEČERAŠNjOJ emisiji „Pinkovih zvezda“ prvi put će pred publiku stati Milan Popov, sin muzičke zvezde Stoje Novaković, koji je za mentora odabrao folk divu Violetu Viki Miljković.
Viki je, kako ističe, od srca prihvatila da mu prenese znanje i iskustvo, a u mladom takmičaru već je prepoznala želju za borbom i napredovanjem.
– Stojin sin mi je posebno drag. Mislim da se dečko bori i želi da napravi iskorak. Neiskusan je, ali ćemo se potruditi i daćemo sve od sebe da ga naučimo što bolje. Mislim da mi je to izazov i biće jako interesantno pratiti taj napredak – rekla je Viki za „Premijeru“.
Ona je istakla i posebnu bliskost sa Stojom, kao i sa koleginicama sa kojima je zajedno stasavala na muzičkoj sceni.
Prvi nastup Milana Popova očekuje se večeras, a pred njim i Viki je period zajedničkog rada i usavršavanja.
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