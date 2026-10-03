DAĆEMO SVE OD SEBE: Viki Miljković prihvatila da bude mentorka Stojinom sinu (FOTO)

U VEČERAŠNjOJ emisiji „Pinkovih zvezda“ prvi put će pred publiku stati Milan Popov, sin muzičke zvezde Stoje Novaković, koji je za mentora odabrao folk divu Violetu Viki Miljković.

Foto: Mirko Tabašević

Viki je, kako ističe, od srca prihvatila da mu prenese znanje i iskustvo, a u mladom takmičaru već je prepoznala želju za borbom i napredovanjem.

– Stojin sin mi je posebno drag. Mislim da se dečko bori i želi da napravi iskorak. Neiskusan je, ali ćemo se potruditi i daćemo sve od sebe da ga naučimo što bolje. Mislim da mi je to izazov i biće jako interesantno pratiti taj napredak – rekla je Viki za „Premijeru“.

Ona je istakla i posebnu bliskost sa Stojom, kao i sa koleginicama sa kojima je zajedno stasavala na muzičkoj sceni.

Prvi nastup Milana Popova očekuje se večeras, a pred njim i Viki je period zajedničkog rada i usavršavanja.

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