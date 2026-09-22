VINO MI JE U VENAMA: Neda Ukraden iznenadila svoje fanove na nesvakidašnji način (FOTO)

JOŠ jedna premijera stiže sa novog albuma pop zvezde Nede Ukraden, ovog puta uz pesmu" Vino u venama".

Foto: Dejan Milićević

Pesma donosi ono što se danas retko čuje: pravi, autentični balkanski ritam, zarazan refren i prepoznatljivu emociju u Nedinom glasu.

Pesmu potpisuje autor Darus Despot, dok je za vizuelnu priču i režiju spota zadužen Dejan Milićević.

Brz, temperamentan i vedar ritam, spoj tradicije i modernog zvuka i Neda u svom prepoznatljivom izdanju, pravo je muzičko osveženje koje će vas već na prvo slušanje pokrenuti.

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