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VINO MI JE U VENAMA: Neda Ukraden iznenadila svoje fanove na nesvakidašnji način (FOTO)

Dušan Cakić

22. 09. 2026. u 19:40

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JOŠ jedna premijera stiže sa novog albuma pop zvezde Nede Ukraden, ovog puta uz pesmu" Vino u venama".

ВИНО МИ ЈЕ У ВЕНАМА: Неда Украден изненадила своје фанове на несвакидашњи начин (ФОТО)

Foto: Dejan Milićević

Pesma donosi ono što se danas retko čuje: pravi, autentični balkanski ritam, zarazan refren i prepoznatljivu emociju u Nedinom glasu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neda Ukraden (@neda.ukraden)

Pesmu potpisuje autor Darus Despot, dok je za vizuelnu priču i režiju spota zadužen Dejan Milićević.

Brz, temperamentan i vedar ritam, spoj tradicije i modernog zvuka i Neda u svom prepoznatljivom izdanju, pravo je muzičko osveženje koje će vas već na prvo slušanje pokrenuti.

 

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