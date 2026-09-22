POSLE TOME BIĆE TOMA: Na godišnjicu smrti boema, njegove pesme žive , a supruga Goca otkriva zašto je verovala da će trajati večno (FOTO)

NA 35. godišnjicu smrti Tome Zdravkovića, 30. septembra, u Plavoj dvorani Sava centra biće održan veliki koncert sećanja pod simboličnim nazivom "Pesme moje, vi za mene živite" posvećen jednom od najvoljenijih boema domaće muzičke scene.

Foto: Novosti

Tim povodom u Beograd je iz Kanade stigla i Tomina supruga Gordana Goca Zdravković, koja se osvrnula na njegovo nasleđe i otkrila zašto je, još za njegovog života, verovala da će njegove pesme trajati decenijama.

- Verovala sam, zato što je i on verovao. Govorio je: „Posle Tome biće Toma“. Nije želeo da bude komercijalan, nije pisao mnogo pesama, ali ono što je napisao bilo je vredno i trajno. Svaka njegova pesma je bila proživljena, zbog čega mu je ponekad trebalo i po dve-tri godine da stvori nešto što će ostati – rekla je Gordana za "Večernje novosti". Foto: Novosti

Ona veruje i da će izvođači koji će pevati Tomine pesme uspeti da prenesu emociju koju je on ostavljao publici.

- Super su. On je govorio: „Svaka ptica peva svojim glasom“, a svi ovi ljudi su profesionalci, vole Tomu i istinski su ljubitelji njegove muzike. Sigurna sam da će koncert biti odličan.

Za Gordanu posebno mesto među Tominim pesmama ima „Čekaj me“, uz koju ga je, kako kaže, najviše volela. A posle tri i po decenije, sećanje na supruga i dalje je jednako snažno.

- Nije lakše. Emocije su uvek iste, čak su i burnije kada se organizuju ovakvi događaji.

Posebno mesto u njenim uspomenama ima i Pečenjevce, Tomino rodno mesto nadomak Leskovca i porodična kuća koja se postepeno obnavlja.

- Pečenjevce je malo selo koje ga obožava. Svi nastojimo da se ta kuća održi. Bila je ruina, ali je sada polako renoviramo. Moja želja je da ostane Tomina kuća, možda čak i muzej uspomena. Predložili smo da grad Leskovac preuzme brigu o njoj. Stigli smo do pola i nadam se da će i druga polovina uskoro biti završena.

Govoreći o Tomi, otkrila je i detalj iz njegovog života koji, kako kaže, javnost uglavnom nije znala. Osvrnula se na njegov odnos sa Silvanom Armenulić, naglasivši da između njih nije postojala ljubavna veza, već duboko prijateljstvo i poštovanje.

- Toma nikada nije bio zaljubljen u Silvanu, ali ju je jako voleo i poštovao. Bila mu je najbolja drugarica. Imali su slične sudbine, dopunjavali su se i bili jedno drugom rame za plakanje – poručila nam je Goca. Foto: Novosti

Na koncertu 30. septembra, njene reči dobiće svoj najlepši nastavak kroz Tomine stihove i melodije koje ni posle 35 godina ne gube snagu.

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