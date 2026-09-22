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OSTAVIO JE NEIZBRISIV TRAG: Slavko Banjac biće deo koncerta posvećenom legendarnom Tomi Zdravkoviću (FOTO)

Dušan Cakić

22. 09. 2026. u 17:07

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Na koncertu sećanja pod simboličnim nazivom "Pesme moje, vi za mene živite" posvećen jednom od najvoljenijih boema domaće muzičke scene, Tomi Zdravkoviću, koji će biti 30. septembra, nastupiće i pevač Slavko Banjac.

ОСТАВИО ЈЕ НЕИЗБРИСИВ ТРАГ: Славко Бањац биће део концерта посвећеном легендарном Томи Здравковићу (ФОТО)

Foto: Novosti

Pevač je govorio o značaju učešća u večeri posvećenoj velikom boemu.

- Toma je jedan od onih umetnika čije pesme ne pripadaju samo jednom vremenu. Njegova muzika nosi život, emociju i iskrenost, a upravo zato je i danas bliska publici. Za mene je velika čast što ću biti deo večeri u kojoj ćemo se kroz njegove pesme podsetiti čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag.

Foto: Novosti

Slavko, koga publika s razlogom zove „Čovek glas“, prirediće i veliki solistički koncert 17. novembra u MTS dvorani.

Foto: Novosti

Banjac koncert najavljuje sa posebnom radošću, a sudeći po njegovom raspoloženju, publiku očekuje veče ispunjeno velikim hitovima. Na repertoaru će se naći pesme „Ne verujem lepim ženama“, „Daleko, ko zna gde“, „Vino mi uzima dušu“, „Kasno je“, „Pevaću da te zaboravim“ i brojni drugi hitovi koji su obeležili njegovu karijeru.

- Radujem se koncertu i susretu sa svojom publikom. Biće to veče pesama koje svi dobro poznaju i koje su, na neki način, postale deo naših života - poručuje pevač za "Večernje novosti".

 

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