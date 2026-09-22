OSTAVIO JE NEIZBRISIV TRAG: Slavko Banjac biće deo koncerta posvećenom legendarnom Tomi Zdravkoviću (FOTO)
Na koncertu sećanja pod simboličnim nazivom "Pesme moje, vi za mene živite" posvećen jednom od najvoljenijih boema domaće muzičke scene, Tomi Zdravkoviću, koji će biti 30. septembra, nastupiće i pevač Slavko Banjac.
Pevač je govorio o značaju učešća u večeri posvećenoj velikom boemu.
- Toma je jedan od onih umetnika čije pesme ne pripadaju samo jednom vremenu. Njegova muzika nosi život, emociju i iskrenost, a upravo zato je i danas bliska publici. Za mene je velika čast što ću biti deo večeri u kojoj ćemo se kroz njegove pesme podsetiti čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag.
Slavko, koga publika s razlogom zove „Čovek glas“, prirediće i veliki solistički koncert 17. novembra u MTS dvorani.
Banjac koncert najavljuje sa posebnom radošću, a sudeći po njegovom raspoloženju, publiku očekuje veče ispunjeno velikim hitovima. Na repertoaru će se naći pesme „Ne verujem lepim ženama“, „Daleko, ko zna gde“, „Vino mi uzima dušu“, „Kasno je“, „Pevaću da te zaboravim“ i brojni drugi hitovi koji su obeležili njegovu karijeru.
- Radujem se koncertu i susretu sa svojom publikom. Biće to veče pesama koje svi dobro poznaju i koje su, na neki način, postale deo naših života - poručuje pevač za "Večernje novosti".
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)