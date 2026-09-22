PESME I DALJE POVEZUJU LJUDE: Indira "Kolonija" nastavlja da dokazuje da njena muzika ne poznaje generacijske granice (FOTO)

POSLE tri nezaboravna koncerta koja je u martu priredila beogradskoj publici, Indira Levak, eks "Kolonija" vraća se na scenu MTS dvorane sa još dva zakazana nastupa, 8. i 10. oktobra.

Foto: Marina Pešić

Time će zaokružiti čak pet koncerata u ovoj godini na istom mestu, što je za pevačicu posle tri decenije karijere posebna potvrda odnosa koji je izgradila sa beogradskom publikom. Indira ne krije da joj povratak u Beograd posle sedam meseci donosi posebne emocije.

- Sve je lako kada imate u organizaciji fantastičan tim profesionalaca i ispred sebe najbolju publiku na svetu. Osećam se ispunjeno, ponosno i duboko ganuto jer se ponovo vraćam u Beograd posle sedam meseci. Toliko dobre energije, ljubavi i zajedničkog pevanja teško je doživeti bez snažnih emocija. Za mene to nisu samo koncerti, već potvrda da pesme koje nosim duboko u sebi i dalje snažno povezuju ljude.

U martu je, međutim, pre prvog izlaska na scenu imala i određenu dozu treme. Dvorani je doživljavala kao prostor namenjen intimnijim i akustičnim nastupima, pa nije bila sigurna kako će njen prepoznatljivi brzi ritam i snažna energija biti prihvaćeni.

- Moram priznati da sam osećala strah kada smo razgovarali o prvom koncertu, jer sam salu doživljavala kao intimnu i akustičnu, zahvalnu koncertnu dvoranu, pogodniju za akustične, džez i pop-kantautorske nastupe koji traže bliskost s publikom. Međutim, prevarila sam se (smeh).

Već sa prvim taktovima sve dileme su nestale. Publika je ustala, pevala i igrala, a, kako Indira kaže, niko nije seo do kraja koncerta.

- Sinergija sa tim predivnim ljudima i intimnost koju dvorana pruža bila je čarolija. Volim kada su mi ljudi blizu, kada ih mogu osetiti. Izgledalo mi je kao da se znamo ceo život. Upravo ta manja, neposredna atmosfera često predstavlja najveću prednost. S velikim veseljem se vraćam u taj ugodan, topao i nostalgičan prostor.

Da će i oktobarski koncerti biti nastavak iste priče, nagoveštava i njena komunikacija sa fanovima. Indira otkriva da su joj se već javljali oni koji žele ponovo da je slušaju, a neki će, kako kaže, doći i „sa pojačanjem“. Foto: Marina Pešić

Zato je odlučila da oslušne njihove želje i u repertoar uvrsti i pesme koje u martu nije stigla da otpeva.

- Sigurna sam da će biti povratnika jer su mi se javili, ali vode i pojačanje. Naravno da osluškujem želje svoje publike i sigurna sam da ću uvrstiti neke pesme koje nisam uspela da otpevam, a ljudi su ih željno iščekivali.

A za kraj, Indira ima jasnu poruku za naš list i upućenu svima koji će 8. i 10. oktobra biti u MTS dvorani:

- Energije neće nedostajati. Zagrejte svoje plesne cipelice i glasove i napravimo žurku za pamćenje.

Na repertoaru će se naći dobro poznati hitovi koji su obeležili njenu karijeru – od pesama „Sve oko mene je grijeh“, „Za tvoje oči“, „Seksi bodi“ i „Svijet voli pobjednike“, do solo hitova „Dođi“, „Greška mog života“, „Atlantida“ i „Nema dilema“.

Posle 30 godina karijere, Indira Forca tako nastavlja da dokazuje da njena muzika ne poznaje generacijske granice. A beogradsku publiku očekuju još dve večeri ispunjene pesmom, igrom, emocijama i energijom po kojoj je ova regionalna zvezda prepoznatljiva.

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